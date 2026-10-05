 Obiectul care nu lipsește de la concertele lui Theo Rose: „Pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții"
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Obiectul care nu lipsește de la concertele lui Theo Rose: „Pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții"

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Theo Rose și-a surprins admiratorii cu o apariție specială în mijlocul Bucureștiului. Artista a susținut un concert în aer liber pe Calea Victoriei, iar momentul a atras numeroși oameni care au venit să o asculte și să se bucure de muzica ei.

Theo Rose
Theo Rose Foto: Instagram

Înainte de eveniment, cântăreața și-a anunțat fanii că se vor întâlni în Piața Revoluției, iar reacția publicului nu a întârziat să apară. Zona s-a umplut de persoane dornice să fie aproape de artistă și să ia parte la experiența pregătită de aceasta.

Theo Rose a apărut într-o mașină veche, mai exact o Dacia albastră inscripționată cu „Miliția”. Artista s-a aflat în spatele autoturismului. 

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Foto: instagram

Cântăreața a fost vizibil emoționată. Și-a luat chiar și măsuri de precauție în cazul în care i se face rău. „Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”

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Foto: Instagram

Theo Rose a cântat în mijlocul Capitalei, în fața fanilor

Atmosfera de pe Calea Victoriei a fost una de sărbătoare. Theo Rose a interpretat mai multe piese, iar cei prezenți au cântat alături de ea și au surprins momentele cu telefoanele mobile.

Imaginile publicate de artistă pe rețelele sociale arată mulțimea adunată în jurul scenei și energia transmisă de public. Fanii au avut ocazia să o vadă pe Theo Rose într-un cadru diferit față de concertele obișnuite desfășurate în săli sau la evenimente de amploare.

Artista a fost văzută interacționând cu cei veniți să o susțină, iar momentul a fost unul apreciat de cei care au participat.

Moment special pentru Theo Rose și admiratorii săi

Concertul în aer liber a fost o ocazie pentru Theo Rose de a fi mai aproape de public. Cântăreața este apreciată pentru energia pe care o transmite la aparițiile sale, iar întâlnirea de pe Calea Victoriei a adus muzica direct în mijlocul orașului.

Cei prezenți au profitat de ocazie pentru fotografii și filmări, iar imaginile de la eveniment au ajuns rapid pe rețelele sociale.

Theo Rose continuă să fie una dintre artistele urmărite și îndrăgite de publicul din România, iar fiecare apariție a sa reușește să atragă atenția fanilor. Concertul susținut în aer liber pe Calea Victoriei a transformat o zi obișnuită într-un moment special pentru cei care au ales să fie prezenți.

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