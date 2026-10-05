 „Porcul cu ochii mici, de piper. A fost detronat de caracatiță.” Surpriza culinară pregătită de Andreea Esca pentru mama sa
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„Porcul cu ochii mici, de piper. A fost detronat de caracatiță.” Surpriza culinară pregătită de Andreea Esca pentru mama sa

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Andreea Esca a surprins din nou pe Instagram cu o postare savuroasă, la propriu și la figurat. Prezentatoarea TV a povestit, cu umor, despre una dintre tradițiile pe care le-a moștenit de la mama sa: mâncarea trebuie să arate „altfel”, nu doar să fie gustoasă. De această dată, provocarea a fost o omletă decorată într-un mod inedit, cu un crenvurșt transformat într-o caracatiță.

Andreea Esca.
Andreea Esca. Foto: arhiva

Vedeta a dezvăluit că mama sa a fost dintotdeauna atentă la felul în care arată mâncarea și că această preocupare s-a transmis, într-o anumită formă, și în familie.

„Mamă, de când mă știu, întotdeauna mâncarea arată așa. Adică «cu ceva altfel». Îmi zicea tot timpul că trebuie să aibă «un aspect». (mama n.r). Nu mâncăm ca porcii din troacă. Apoi i-a răsfățat pe Alexia și pe Aris.

Andreea Esca a încercat să pregătească o omletă „altfel”

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Foto: Instagram

Aflată în vizită la Andreea Esca, mama vedetei a fost motivul perfect pentru ca aceasta să recreeze unul dintre preparatele care îi amintesc de copilărie. Astfel, pentru micul dejun, prezentatoarea a pregătit o omletă cu ceapă, peste care a așezat un crenvurșt modelat în formă de caracatiță.

Ideea nu a ieșit însă chiar precum modelul găsit pe Instagram, lucru pe care Andreea Esca l-a recunoscut cu multă autoironie.

Așa că azi dimineață, pentru că stă un pic la mine, i-am făcut o omletă «altfel». Ea avea tot felul de idei haioase. Eu le găsesc, acum, pe Instagram. Tare am distrat-o. Asta e tot ceea ce contează, că nu mi-au ieșit chiar ca în model”, a scris Andreea Esca în dreptul fotografiei.

Imaginea a atras atenția prin aspectul amuzant al preparatului: omleta este decorată cu un crenvurșt care ar fi trebuit să semene cu o caracatiță. Rezultatul nu a fost perfect, însă tocmai imperfecțiunea a făcut momentul cu atât mai simpatic.

„Porcul cu ochii mici, de piper” a fost detronat

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Foto: Instagram

Andreea Esca nu s-a oprit însă la prima fotografie. Într-o a doua imagine, vedeta a prezentat o altă creație culinară, de această dată o omletă cu felii rotunde de salam. Una dintre felii a fost decorată cu doi ochișori de piper, transformând-o într-un personaj cu o expresie amuzantă.

Porcul cu ochii mici, de piper. A fost detronat de caracatiță”, a glumit Andreea Esca în descrierea celei de-a doua fotografii.

Postarea arată, dincolo de preparatele culinare improvizate, o latură relaxată și jucăușă a vedetei. Pentru Andreea Esca, important nu pare să fie ca omleta să arate perfect, ci ca momentul petrecut alături de mama sa să aducă zâmbete.

Iar dacă rețeta nu a ieșit întocmai ca în fotografia de pe Instagram, măcar povestea din spatele ei a fost una reușită.

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