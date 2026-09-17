 Tony, gest sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol, după înmormântare. Ce a făcut fiul vedetei când toți au plecat
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Tony, gest sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol, după înmormântare. Ce a făcut fiul vedetei când toți au plecat

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Un moment discret și plin de emoție a avut loc după înmormântarea Mădălinei Apostol. Când familia, prietenii și ceilalți oameni care au participat la ceremonia de înmormântare au început să plece, Tony, fiul vedetei, s-a întors la mormântul mamei sale.

Ce a făcut fiul Mădălinei Apostol după înmormântare
Ce a făcut fiul Mădălinei Apostol după înmormântare Foto: Click!

Mădălina Apostol a fost condusă astăzi, 17 septembrie, pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare a fost una încărcată de durere, iar familia și apropiații i-au fost alături până în ultimele clipe ale momentului de rămas-bun.

După ce oamenii au plecat de la cimitir, Tony a revenit însă la locul în care mama sa își va dormi somnul de veci. Tânărul a fost surprins stând lângă mormânt și privind fotografia Mădălinei Apostol.

Tony nu s-a grăbit să plece de lângă mormântul mamei sale

Tony s-a întors la mormântul mamei sale după ce toată lumea a plecat
Tony s-a întors la mormântul mamei sale după ce toată lumea a plecat Foto: Spynews

În imaginile surprinse după încheierea ceremoniei, Tony apare singur, într-un moment de reculegere. Fiul Mădălinei Apostol a ales să mai rămână câteva minute în acel loc, departe de agitația care însoțise ceremonia de înmormântare.

Gestul său simplu a atras atenția tocmai pentru că s-a petrecut după plecarea celor mai mulți dintre cei prezenți. După ore în care familia și prietenii i-au fost alături Mădălinei Apostol, Tony a simțit nevoia să se întoarcă la mormânt și să mai rămână lângă mama sa.

Ziua de 17 septembrie a fost una extrem de dificilă pentru familia Mădălinei Apostol. Cei care au iubit-o au venit să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la vedetă.

Tony a vorbit despre tragedia care i-a curmat viața mamei

Înainte de înmormântare, Tony a făcut și declarații despre circumstanțele în care a murit Mădălina Apostol. Fiul vedetei a explicat că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident și le-a transmis oamenilor să nu răspândească informații care nu au fost verificate.

„Lumea vorbește în orice situație (...) Vă rog, rog toată lumea, așa este normal: înainte să spuneți ceva, asigurați-vă că ceea ce spuneți este măcar 80% real, nu doar 5% sau total minciună, minciuni multe (...) Foarte multe exagerări. Cum am mai spus, a fost un pur accident, un moment de neatenție și asta a dus la ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Tony pentru Spynews TV Live.

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