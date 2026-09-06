Concurs de săpat morminte într-un cimitir din Ungaria. Cu câți bani au plecat acasă câștigătorii

Un concurs mai puțin obișnuit are loc în fiecare an într-un cimitir din Ungaria. Zeci de persoane se înscriu pentru a se întrece în săpatul de morminte. Astfel, 38 de concurenți au luat lopețile și târnăcoapele și au încercat să demonstreze că sunt cei mai rapizi în făcutul unei gropi.

Concurs de săpat morminte în Ungaria. Foto: pexels.com

Asociația Maghiară a Întreținătorilor și Operatorilor de Cimitire organizează concursul pentru a pune în evidență această meserie, adesea ignorată. Nu este un job oarecare, ci necesită câteva abilități pentru a putea face față. Câți bani au luat câștigătorii.

Concurs de săpat morminte într-un cimitir din Ungaria

Competiția s-a desfășurat în cimitirul public din Nyergesújfalu, din nordul Ungariei, acolo unde s-au format 19 echipe de câte doi membri. Oamenii au pus mâna pe târnăcoape și lopeți și s-au apucat de treabă. Aceștia au gâfâit și au transpirat în timp ce se întreceau pentru titlul de cel mai rapid și mai elegant mormânt săpat, scrie apnews.com.

„Viteza este principalul lucru aici, nu frumusețea. Când trebuie să sapi un mormânt pentru o înmormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte și să te asiguri că este sculptat frumos”, a declarat Róbert Nagy, învingător împreună cu coechipierul său László Kiss.

Cei doi au reușit să sape mormântul într-o oră și 21 de minute. Groapa a avut o adâncime de 1,6 metri, o lungime de 2 metri și o lățime de 0,8 metri. Premiul cu care au plecat acasă a fost de 200.000 de forinți maghiari, adică aproximativ 640 de dolari. Cei doi au câștigat concursul și anul trecut, cu un timp de 1 oră și 33 de minute.

O competiție cu zece ani vechime

Concursul a fost organizat pentru prima dată în 2016 și a fost întrerupt doar pe timpul pandemiei. Asociația Operatorilor și Întreținătorilor de Cimitire din Ungaria l-a creat nu pentru spectacol, ci pentru a onora o profesie care de obicei trece neobservată. Săparea mormintelor necesită forță, precizie și rezistență mentală, însă cei care o fac sunt adesea puțin recunoscuți. Concursul își propune să schimbe acest lucru - și poate chiar să convingă o generație mai tânără să ridice o lopată, scrie vice.com.

În același timp, spectatorii pot vedea mai îndeaproape meșteșugul. Dincolo de spectacol, evenimentul servește ca o reamintire a faptului că cea mai de bază sarcină din domeniul serviciilor funerare, săparea propriu-zisă a gropii, se bazează în continuare pe oameni. Evenimentul se încheie cu medalii și trofee, simboluri care înseamnă mai mult decât obiectele în sine, deoarece recunosc priceperea și rezistența într-o profesie pe care majoritatea oamenilor nu o iau niciodată în considerare.