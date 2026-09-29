Mărul sau banana: ce fruct te ajută mai mult să slăbești

Atunci când dorim să adoptăm o dietă mai sănătoasă, primul sfat pe care îl vom primi este să consumăm mai multe fructe, mai ales mere și banane. Ambele variante sunt faimoase pentru efectele benefice pe care le au asupra organismului atunci când sunt consumate în mod regulat.

Ambele fructe sunt sănătoase Foto: EatingWell

Deja știm cu toții faptul că merele și bananele sunt două fructe foarte sănătoase. Însă, poate că ne-am întrebat, de-a lungul timpului, care dintre acestea este, de fapt, o alegere mai bună pentru organism, mai ales atunci când vrem să scăpăm de kilogramele în plus.

Ei bine, partea cea mai bună este faptul că ambele fructe sunt foarte bune pentru slăbit! O banană obișnuită are cam 105 calorii și trei grame de fibre. Iar acest lucru este important deoarece fibrele ne susțin digestia și ne ajută să ne simțim sătui pentru mai mult timp.

Care fruct este mai bun pentru dietă

În plus, o banană mai conține și 422 mg de potasiu, 32 mg de magneziu, antioxidanți și carbohidrați, toate acestea având un impact pozitiv asupra organismului nostru. Și chiar dacă o banană conține cam 14 grame de zahăr, acest lucru nu este o problemă.

„Bananele conțin zahăr, însă zahărul natural dintr-o banană nu este același lucru cu zahărul adăugat care se găsește în dulciuri, băuturi carbogazoase și alimente ultraprocesate”, spune medicul Tina Sergi, conform EatingWell.

Sunt o alegere populară în diete

În același timp, un măr are aproximativ 95 de calorii, patru grame de fibre și sunt 86% apă. În plus, merele au și proprietăți antiinflamatoare care vor fi utile organismului nostru. Iar ambele fructe ne vor fi de folos în lupta împotriva kilogramelor.

„Niciunul dintre cele două fructe nu este mai bun în sine. Merele oferă un volum mai mare și fibre, în timp ce bananele furnizează carbohidrați ușor de utilizat și potasiu. Ambele pot face parte dintr-un plan sănătos de slăbit”, explică medicul Lavanya Kethamukkala.