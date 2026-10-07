 Tom Cruise, în fața unui moment dificil după „Digger”. Filmul care a costat o avere, dar a dezamăgit la box office
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Tom Cruise, în fața unui moment dificil după „Digger”. Filmul care a costat o avere, dar a dezamăgit la box office

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Tom Cruise se confruntă cu unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa recentă. „Digger”, noul film în care joacă și pe care l-a produs, a avut un debut mult sub așteptări în cinematografe, iar rezultatul financiar ridică întrebări despre direcția pe care o va urma starul de la Hollywood.

Tom Cruise
Tom Cruise Foto: Profimedia

Actorul în vârstă de 64 de ani a fost, timp de decenii, unul dintre cele mai sigure nume pentru studiourile care își doreau producții cu încasări spectaculoase. De această dată însă, succesul nu a venit. Filmul regizat de Alejandro G. Iñárritu a început parcursul în cinematografe cu rezultate considerate dezastruoase în raport cu investiția făcută.

Un buget uriaș și încasări mult sub așteptări

„Digger”, regizat de cineastul cunoscut pentru „Birdman” și „The Revenant”, este o comedie dramatică despre dezastre, realizată pentru Warner Bros. Producția a avut un buget estimat între 160 și 180 de milioane de dolari, fără ca această sumă să includă și costurile importante pentru promovarea filmului la nivel internațional scrie The Guardian.

În primul weekend, pelicula a obținut aproximativ 20 de milioane de dolari la nivel global. Doar 8 milioane de dolari au provenit din cinematografele din America de Nord, un rezultat considerabil sub așteptările inițiale ale industriei.

Diferența este cu atât mai importantă cu cât estimările de dinaintea lansării indicau încasări de aproape 20 de milioane de dolari numai în Statele Unite și Canada. În aceste condiții, debutul filmului a devenit rapid unul dintre cele mai mari eșecuri financiare asociate cu numele lui Tom Cruise.

Actorul nu este doar protagonistul peliculei, ci a avut și un rol important în producția și dezvoltarea proiectului. Astfel, rezultatul îl afectează indirect și ca producător, nu doar ca actor. Warner Bros. Discovery este studioul care suportă o parte importantă a impactului financiar generat de performanța slabă a producției.

Povestea filmului îl are în centru pe cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune pentru a demonstra că poate salva omenirea. Problema este că dezastrul pe care încearcă să îl oprească a fost declanșat chiar de el. Din distribuție fac parte Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.

Tom Cruise, obligat să-și regândească următorii pași

Pentru Tom Cruise, „Digger” trebuia să fie și o schimbare de direcție. După ani în care a dominat cinematografele cu producții de acțiune, actorul avea ocazia să demonstreze că poate atrage publicul și într-un proiect diferit de formula care l-a consacrat.

Eșecul financiar nu înseamnă însă sfârșitul carierei sale. Starul din „Top Gun” și „Mission: Impossible” are în continuare proiecte importante, însă rezultatul obținut de această producție poate influența modul în care își va alege următoarele roluri.

Unul dintre proiectele confirmate este „Days of Thunder 2”, continuarea filmului din 1990. Pariul vine după succesul uriaș al „Top Gun: Maverick”, însă noua producție are o provocare importantă: povestea originală nu se bucură de aceeași nostalgie puternică în rândul publicului tânăr precum franciza „Top Gun”.

În acest context, „Top Gun 3” capătă o miză și mai mare pentru actor. Revenirea la una dintre cele mai cunoscute francize ale sale ar putea reprezenta varianta cea mai sigură pentru o nouă performanță comercială.

Și universul „Mission: Impossible” rămâne o posibilă direcție pentru viitorul lui Cruise. O eventuală revenire în „Mission: Impossible 9” i-ar putea oferi inclusiv ocazia de a pregăti trecerea către o nouă generație de actori.

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