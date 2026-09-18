 Cum reușesc Valentina Pelinel și Cristi Borcea să păstreze pasiunea în cuplu: „Sunt momentele noastre de care avem nevoie”
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Cum reușesc Valentina Pelinel și Cristi Borcea să păstreze pasiunea în cuplu: „Sunt momentele noastre de care avem nevoie”

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Căsătoriți de opt ani, Valentina Pelinel și Cristi Borcea reușesc să păstreze vie flacăra în cuplu prin escapade romantice fără copii. Într-un interviu acordat revistei Viva.ro, vedeta a dezvăluit cum se împarte între familie și viața în doi.

Valentina Pelinel dezvăluie secretul căsniciei de lungă durată
Valentina Pelinel dezvăluie secretul căsniciei de lungă durată Foto: facebook

După o căsnicie de durată și o familie numeroasă, Valentina Pelinel și Cristi Borcea demonstrează că viața de părinte nu trebuie să eclipseze romantismul. Prezentă la lansarea unui produs de înfrumusețare în Cartierul Francez din Capitală, fostul model a vorbit deschis pentru publicația Viva.ro despre ritmul zilnic al casei, vacanțele în doi și mecanismul prin care a învățat să se detașeze de răutățile din spațiul virtual.

Timpul în doi, secretul unei căsnicii sudate

Echilibrul dintre rolul de mamă dedicată și cel de soție rămâne o prioritate pentru Valentina Pelinel. Pentru a menține conexiunea vie, cei doi soți își acordă constant momente de intimitate departe de agitația cotidiană. După o vacanță petrecută cu întreaga familie în Grecia, cuplul a fugit într-o escapadă romantică pe insula Capri, doar ei doi.

Vedeta a subliniat  că prezența unui ajutor de încredere acasă le permite să prioritizeze relația:

„Avem ajutoare, pentru că avem și noi nevoie de timpul nostru împreună. Încerc să fac un echilibru. Petrec timpul liber și doar cu soțul meu, dar îmi împart timpul și pentru momentele în care suntem cu toții, cu copiii. Ne place să petrecem timp împreună, numai noi doi. Sunt momentele noastre împreună de care avem nevoie, de care are nevoie orice cuplu”.

Cum s-a schimbat rutina  odată cu școala și lecția învățată din mediul online

Venirea toamnei a adus modificări serioase în programul zilnic. Începerea noului an școlar a însemnat treziri matinale pentru fostul model, cei trei copii preferând să fie conduși chiar de ea la cursuri în fiecare dimineață.

În prima zi au fost foarte extaziați, probabil pentru că știau că nu vor face mare lucru. Între timp le-a mai scăzut entuziasmul. Este job-ul lor, le-am explicat.”

Deși recunoaște că entuziasmul celor mici a mai scăzut după primele zile de cursuri, vedeta este alături de ei, explicându-le că mersul la școală este principala lor responsabilitate la această vârstă.

Pe lângă aspectele ce țin de organizarea casei, Valentina Pelinel a atins și subiectul sensibil al comentariilor răutăcioase primite frecvent pe internet. Soluția găsită de-a lungul timpului nu a fost izolarea, ci o maturizare emoțională:

„Cred că cel mai bine spus este să mă întăresc, nu să mă protejez, și mai ales să nu pun la suflet. M-am străduit să nu pun la suflet. Este foarte ușor să judeci din afară, cum fac cele mai multe persoane. Ce pot să spun este că a fost o lecție și pentru mine, iar experiența își spune cuvântul. Nici eu nu mai judec la rândul meu și am înțeles că aparențele înșală”, a mărturisit aceasta pentru publicația citată.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit 8 ani de căsnicie 

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au marcat recent opt ani de căsnicie. Cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj aniversar în care a vorbit despre parcursul lor ca soț și soție, despre momentele care i-au apropiat și despre perioadele dificile prin care au trecut împreună.

Valentina și-a exprimat recunoștința pentru familia pe care au construit-o și pentru anii petrecuți alături de Cristi Borcea, subliniind că, în ciuda provocărilor, au ales să rămână împreună.

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