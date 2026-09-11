 Valentina Pelinel, dezvăluiri despre viața cu trei copii: „Încă vreau și timp cu soțul meu”
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Valentina Pelinel, dezvăluiri despre viața cu trei copii: „Încă vreau și timp cu soțul meu”

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Valentina Pelinel (45 de ani) a revenit în forță la ritmul de toamnă, odată cu începerea școlii. Iată cum își împarte timpul între cei mici și ritualurile sale de frumusețe. 

Valentina Pelinel (45 de ani) a revenit în forță la ritmul de toamnă
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Valentina Pelinel (45 de ani) a revenit în forță la ritmul de toamnă Foto: click.ro

Soția lui Cristi Borcea ne-a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum arată viața ei alături de cei trei copii, cine îi duce la școală, când simte că îi este cel mai greu, dar și cum reușește să-și facă timp pentru sport, frumusețe și soțul ei.

Pentru Valentina Pelinel, începutul toamnei înseamnă automat un nou ritm. Milan are 10 ani, gemenele Rania și Indira au 7 ani, iar revenirea la școală a adus din nou rutina de zi cu zi în familia lor numeroasă.

Valentina Pelinel: „E momentul nostru să mergem dimineața la școală”

Chiar dacă cei mici s-au întors la programul obișnuit, Valentina Pelinel recunoaște că ea este cea care trăiește mai intens această perioadă.

Eu sunt mai agitată decât ei”, ne-a mărturisit Valentina, zâmbind.

Vedeta este implicată direct în rutina copiilor și spune că diminețile în care îi duce la școală sunt, pentru ea, momente speciale petrecute împreună.

Îi duc dimineața, îmi place, e momentul nostru să mergem dimineața la școală. Dar avem și ajutoare, da”, ne-a mai povestit Valentina Pelinel exclusiv pentru Click!

Cu trei copii, un program încărcat și multe responsabilități, soția lui Cristi Borcea știe că are nevoie și de momente pentru ea și pentru relația de cuplu.

Încă vreau și timpul meu cu soțul meu”, ne-a spus ea.

„Când îi vezi bolnavi, atunci e greu pentru orice părinte”

Valentina Pelinel nu consideră că viața cu trei copii este neapărat grea în fiecare zi. Pentru ea, adevăratele momente dificile sunt cele în care unul dintre copii are probleme de sănătate.

În timp ce îți e greu, îți e greu și te doare atunci când îi vezi bolnavi. Atunci te simți… ce să zic? Că n-ai putere să faci ca un milion să nu ia așa altă culoare, și durerea și tot. Atunci e greu pentru părinte, clar, pentru orice părinte”, mai povestește vedeta.

A revenit rapid la sală după vacanță

Vacanța a însemnat și câteva momente de răsfăț pentru Valentina Pelinel, care recunoaște că a acumulat aproximativ două kilograme. Ea nu a stat însă mult pe gânduri și s-a întors rapid la antrenamente.

„În vacanță am pus două kilograme. Am schimbat un pic stilul de antrenament. La un moment dat trebuie să nu mai mă duc cu greutăți”, ne-a mai spus vedeta.

Valentina și-a schimbat puțin stilul de antrenament și combină exercițiile cu greutăți cu pilates. Îi place să varieze și să lucreze în fiecare zi altceva, iar la sală ajunge aproape zilnic, mai puțin în weekend.

Și pentru că este atentă nu doar la siluetă, ci și la starea generală a organismului, vedeta este atentă și la genunchi, cu care a avut ceva probleme.

Cu genunchii sunt bine. Trebuie să am grijă de ei”, mărturiseștesoția lui Cristi Borcea Cristi Borcea.

Valentina Pelinel, preocupată și de frumusețe

Prezentă la un eveniment dedicat frumuseții, Valentina a vorbit și despre un aspect căruia femeile nu îi acordă, în opinia ei, suficientă atenție: îngrijirea părului.

Astăzi am venit la lansarea unui produs pentru longevity a părului. Sincer, în general, noi, toate femeile, nu prea ne-am îngrijit părul așa cum ne-am îngrijit tenul. Dar e important”, e de părere frumoasa vedeta.

Vedeta este deschisă la terapii și tratamente și preferă să descopere treptat ceea ce i se potrivește.

Încerc terapii, tratamente încă în desfășurare și îmi place să știu ce mi se potrivește”.

Cristi Borcea i-a luat-o înainte la capitolul beauty

Și dacă ne-am fi așteptat ca Valentina Pelinel să fie cea mai preocupată de frumusețe în familia Borcea, lucrurile stau puțin diferit. Cristi Borcea pare să fi ridicat ștacheta destul de sus.

Întrebată dacă există o adevărată concurență între ea și soțul său la capitolul îngrijire, vedeta a avut un răspuns savuros:

Era așa până la un moment dat, dar acum nu mai e concurență, pentru că el mi-a luat-o înainte. E foarte îngrijit”, ne-a mai spus Valentina Pelinel.

Cei doi sunt însă parteneri și când vine vorba despre noutățile din beauty. Dacă unul descoperă un tratament sau ceva interesant, îi povestește celuilalt, iar uneori ajung să încerce împreună.

Toamna vine pentru Valentina Pelinel cu un nou început, iar cele patru luni rămase până la finalul anului sunt, pentru ea, încă o perioadă în care își poate pune planurile în ordine.

Întrebată de Click! dacă și-a îndeplinit ceea ce și-a propus pentru acest an și dacă mai are obiective de bifat, Valentina Pelinel Borcea a lăsat să se înțeleagă faptul că este mulțumită de ceea ce a reușit până acum.

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