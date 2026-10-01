 O vedetă PRO TV, însărcinată pentru prima dată! Imagini emoționante cu burtica de gravidă
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O vedetă PRO TV, însărcinată pentru prima dată! Imagini emoționante cu burtica de gravidă

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Ramona Păun trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea Știrilor Sportive de la PRO TV a anunțat că este însărcinată pentru prima dată, la câteva luni după ce a împlinit 40 de ani. Jurnalista și soțul ei, Cosmin Mihăiță, sunt împreună de peste un deceniu și s-au căsătorit în urmă cu doi ani, în cadrul unei ceremonii organizate în New York.

Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani
Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani Foto: Instagram

Una dintre cele mai longevive prezentatoare de la PRO TV, Ramona Păun și-a ținut mereu viața personală departe de lumina reflectoarelor. De această dată, însă, vedeta a ales să împărtășească cu urmăritorii săi o veste importantă: urmează să devină mamă pentru prima oară.

Jurnalista a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care își etalează burtica de gravidă, într-un decor spectaculos, la apus, alături de soțul său, Cosmin. Cei doi formează un cuplu de mai bine de zece ani, însă au ajuns în fața altarului abia în urmă cu doi ani.

Anunțul sarcinii a fost însoțit de un mesaj scurt, dar sugestiv, care a stârnit numeroase reacții din partea admiratorilor și a colegilor de breaslă.

Începutul tuturor lucrurilor”, a scris Ramona Păun, adăugând și o inimă.

Printre persoanele care i-au transmis felicitări s-au numărat Bianca Pena și Majda Aboulumosha. La rândul său, Viviana Sposub i-a lăsat un mesaj entuziast: „Awww! Felicitări!”.

De ce au amânat Ramona Păun și soțul ei nunta

Povestea de dragoste dintre Ramona Păun și Cosmin Mihăiță durează de peste zece ani. Cei doi și-au dorit să organizeze ceremonia într-un loc cu o semnificație aparte pentru relația lor, însă planurile inițiale au fost schimbate. Jurnalista visa să se căsătorească în Bruges, în Belgia, orașul în care partenerul său o ceruse în căsătorie. Din păcate, cei doi au aflat că nu puteau organiza acolo cununia, deoarece nu erau cetățeni belgieni.

Într-un interviu acordat în 2022, prezentatoarea a povestit despre planurile lor și despre dezamăgirea provocată de imposibilitatea de a organiza evenimentul în destinația dorită.

Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați.

Ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă. Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străinătate și o petrecere aici”, declara Ramona Păun în 2022, potrivit PRO TV.

Nuntă în New York, orașul visurilor prezentatoarei

După ce au renunțat la ideea ceremoniei din Bruges, cei doi au ales să își unească destinele în New York, un oraș pe care îl vizitaseră și în trecut. Nunta a avut loc în urmă cu doi ani, iar imaginile de la eveniment au atras atenția internauților.

Deși și-au oficializat relația după mai bine de zece ani împreună, Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au acum un nou motiv de bucurie: venirea pe lume a primului lor copil. Prezentatoarea nu a dezvăluit deocamdată în ce lună de sarcină se află, însă fotografiile publicate pe rețelele de socializare arată o burtică de gravidă deja vizibilă.

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