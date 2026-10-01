 Cu câți bani vinde văduva lui Leo Iorga mașina, ultimul dar de la el: „Nu e ușor!”
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FotoCu câți bani vinde văduva lui Leo Iorga mașina, ultimul dar de la el: „Nu e ușor!”

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La 7 ani de la decesul artistului, văduva lui Leo Iorga a scos la vânzare mașina, primită, cândva, în dar, de la el. Iată câți bani cere, dar și motivul real pentru care a decis să renunțe la acest autoturism de care o leagă atâtea amintiri. Fiul acesteia, Edy Iorga, ne-a făcut dezvăluiri, exclusiv pentru Click!

Această mașină a fost ultimul dar primit de la Leo Iorga, regretatul artist care s-a stins din viață în urmă cu 7 ani
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Această mașină a fost ultimul dar primit de la Leo Iorga, regretatul artist care s-a stins din viață în urmă cu 7 ani Foto: foto: Facebook

Paula Iorga s-a mutat din București, după decesul artistului

Paula Iorga s-a mutat din București, după decesul marelui solist Leo Iorga, în Eforie Nord, în casa de vacanță a familiei. În urmă cu 3 ani, și-a refăcut și viața sentimentală, alături de interpretul de muzică rock Aurel Dincă. Iar acum, la 7 ani de la decesul artistului, Paula Iorga scoate la vânzare mașina, primită în dar de la bărbatul pe care l-a adorat. 

„E momentul să mă despart de ultimul cadou de la Leo”

În anunțul postat pe Facebook, Paula Iorga a dorit să menționeze și că îi este foarte greu să se despartă de acest autoturism:  

„E momentul să mă despart de ultimul cadou de la Leo Iorga. O mare valoare sentimentală și nu este ușor. Sunt prima proprietară în România și am adus-o împreună de la Cluj, în 2018. Îmi doresc să ajungă la cineva care o va aprecia și îi va oferi în continuare grija de care are nevoie.

O vinde cu 6.000 de euro

Vând Ford Kuga, 2012, Diesel, 4x4, cutie automată PowerShift, 250.000 km, o mașină cu personalitate, plafon panoramic și interior din piele ecologică. Preț: 6.000 de euro. An fabricație: 2011. Motorizare: Diesel 1.9. Tracțiune: 4x4. Poate că următorul proprietar este chiar printre prietenii voștri! Mulțumesc frumos”. 

Edy Iorga, fiul lui Leo Iorga: „Din păcate, tata n-a apucat să beneficieze prea mult de mașină”

Edy Iorga, fiul cel mare al lui Leo Iorga, ne-a dezvăluit și motivul pentru care mama lui a scos la vânzare această mașină: 

„O vinde ca să își cumpere alta, potrivită pentru necesitățile ei. Tata i-o dăruise, dar, din păcate, nu a apucat să beneficieze prea mult de mașina aceasta, cred că vreun an, apoi s-a stins din viață. Mamei i-a fost foarte drag acest autoturism, cu greu se desparte de el, era un dar, un ultim dar de la Leo”, a menționat Edy Iorga, exclusiv pentru Click!

Ultima fotografie cu soția și cu cei doi fii a fost realizată la Arenele Romane

Pe 20 septembrie 2019, cu o lună și jumătate înainte de a părăsi această lume, Leo Iorga a primit „Discul de platină”, la ultimul său concert, susținut la Arenele Romane, din București, în fața unui public, care l-a aplaudat minute în șir. Tot în acea seară de poveste, a fost realizată și ultima lui fotografie cu soția și cu cei doi copii, Edy și Paul:

„Totul s-a întâmplat într-un mod interesant. Până şi cariera şi-a încheiat-o apoteotic, având în vedere că la concertul de la Arenele Romane el a primit discul de platină.

A fost fix ultima sa apariţie în care şi-a primit premiul şi a putut să îşi ia «la revedere» de la cei care îi iubesc muzica. Pentru acel moment ne-am pregătit destul de mult. A trebuit să îl iau pe tata din spital şi să îl aduc pe scenă. Ne-am pregătit cu tot ce trebuia în cazul în care i s-ar fi făcut rău”, a mai menționat Edy Iorga, exclusiv pentru Click!

„Tata a avut o moarte liniștită. Mama a fost peste tot cu el”

Edy Iorga ne-a mai vorbit, exclusiv pentru Click!, și despre ultimele zile de viață ale artistului care a părăsit această lume pe 2 noiembrie 2019, la 9 ani după ce fusese diagnosticat cu cancer la plămâni:

„Ultima dată l-am văzut pe tata joi. Am lăsat-o pe mama lângă el. Aş putea spune că tata a avut o moarte liniştită, pentru că medicii ne-au prezentat o schemă medicală destul de delicată pentru el, adică ne aşteptam să se confrunte cu nişte dureri groaznice pe care doar morfina le-ar fi putut calma.

Uite că Doamne-Doamne l-a scăpat de acele dureri. Mie îmi place să cred că e cel mai pozitiv rezultat negativ, pentru că în ultima perioadă nu a fost deloc uşor. Au fost nouă ani de chin pentru el. Mama a slăbit enorm.

Suferinţa şi oboseala şi-au spus cuvântul. Mama a fost peste tot după tata, se trezea şi din 10 în 10 minute, erau nopţi în care dormea doar jumătate de oră. A avut momente în care îmi spunea că nu mai poate”.

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