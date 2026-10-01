Câți bani a cheltuit Livia Graur cu fiica sa pe vacanțe, anul acesta: „La Costinești a fost mai scump ca în Italia!”

Livia Graur şi fiica ei au cheltuit bani frumoși pe vacanțe, anul acesta. Ştirista de la Prima Tv ne-a dezvăluit care a fost una dintre cele mai scumpe destinații în care a fost, vara aceasta?! A întrecut până şi Italia la prețuri!

Livia Graur şi fiica ei, Renata, adoră să meargă împreună în vacanțe. Se iau la întrecere cine se bronzează mai intens și le place să viziteze locuri noi, încărcate de istorie.

Chiar dacă vacanțele s-au scumpit anul acesta, prezentatoarea de la Prima TV nu se uită la bani când vine vorba de sejururi, pe care caută să le achiziționeze totuși din timp pentru a evita costurile foarte mari.

Foto: Click!

Livia Graur a spart puşculița pe vacanțe

„Anul acesta, am fost la Budapesta, la Praga, apoi în Grecia și Italia. Până la sfârșitul anului, vom mai avea încă trei vacanțe. Am spart, ce-i drept, pușculița pentru că s-au și scumpit vacanțele. Dar, eu sunt prevăzătoare. Îmi iau biletele de avion din timp, ca să pot călători la niște prețuri decente.

Am constatat însă cu surprindere că am cheltuit mai mult pe un week-end la Costinești decât am cheltuit în două zile în Italia. E mai scump la noi, din punctul meu de vedere. Și nici măcar n-am făcut excese: adică am mâncat o masă de prânz și o masă de seară, am luat două șezlonguri cu 60 de lei bucata.

În Italia, în Pescara, aveai, de exemplu, trei șezlonguri, cu masă, umbrelă și cu scaun cu 250 de lei pe zi, deci parcă e un pic mai bine, nu?!”, a declarat Livia Graur, pentru Click!

Livia Graur a fost cu fiica, Renata, la Nibiru Foto: Click!

Care a fost cea mai scumpă vacanță?

Prezentatoarea Ştirilor Focus de la Prima Tv, ne-a dezvăluit care a fost cea mai costisitoare vacanță în care a mers până acum.

„Cea mai scumpă vacanță pe care am achiziționat-o până acum a fost în Thailanda, dar a meritat banii pentru că e o distanță foarte mare.

O să merg și cu fiica mea când o să mai crească, pentru că momentan mi-e frică să merg cu ea în destinații foarte îndepărtate. O să urmeze ceva gen Maldive, Bali mi-aș dori foarte mult, Indonezia și chiar Kenya. Sunt multe locuri unde îmi doresc din suflet să ajung”, ne-a mai spus ea.

Foto: Instagram

De ce nu ar pleca din România?

Livia Graur a trăit o perioadă în Franța alături de regretatul ei tată, însă spune că nu ar vrea să mai părăsească vreodată România.

„Eu fac parte din categoria celor care nu au vrut să plece din România. Iubesc țara asta şi mă simt bine aici, iubesc oamenii din jurul meu și mă simt foarte bine între ei.

Dacă fiica mea va dori să plece din țară, eu o să o susțin. Vreau doar să fie fericită şi să se simtă bine cu ceea ce își alege să facă pe mai departe”, a mai spus ştirista de la Prima TV, în exclusivitate pentru Click!