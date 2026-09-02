 Clipe de groază pe o plajă din Costinești! Un bărbat a dispărut în larg, sub privirile neputincioase ale familiei
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Clipe de groază pe o plajă din Costinești! Un bărbat a dispărut în larg, sub privirile neputincioase ale familiei

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Scene de coșmar pe o plajă din Costinești, după ce un bărbat de 53 de ani a dispărut de aproape 20 de ore. Acesta a intrat în mare și nu a mai ieșit. Incidentul s‑a petrecut sub ochii familiei. 

Căutări în Costinești
Căutări în Costinești Foto: captură Facebook/Constanţa Tv

Cum s-a produs incidentul

Martorii spun că zona nu era considerată periculoasă, apa ajungând doar până la piept, însă bărbatul s‑a scufundat brusc și nu a mai fost văzut. Echipele de intervenție au periat întreaga zonă, dar fără rezultat, iar căutările au fost suspendate la lăsarea serii și reluate în această dimineață.

Alarma a fost dată în jurul orei 12:30. Bărbatul, originar din Harghita, se afla pe plajă împreună cu familia și mai mulți prieteni. A intrat în apă pentru a se răcori, însă în doar câteva secunde a dispărut fără să strige după ajutor. Rudele au alertat imediat salvatorii, iar scafandrii au început căutările în zona indicată, potrivit Observator.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi fost văzut ultima dată lângă geamandură. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit cu două ambarcațiuni și 15 scafandri, însă vizibilitatea redusă în apă a îngreunat operațiunea.

„Nici nu a cerut ajutorul, s‑a dus direct la fund, atât am văzut”, povestesc oamenii aflați pe plajă. Salvamarii au intrat imediat în apă, dar nu au reușit să îl găsească. „Am venit cu skijetul, am chemat toți salvamarii, am intrat în apă, dar nu am dat de el”, spune unul dintre salvatori.

Un elicopter SMURD a survolat zona în timpul căutărilor. În momentul dispariției era arborat steagul galben, iar marea era liniștită, fără valuri puternice sau curenți periculoși. „Intervenția nu este dificilă, marea este liniștită. Problema este vizibilitatea foarte redusă, apa are mult nisip în suspensie. Sunt și gropi la adâncimi de patru metri, le‑am verificat pe toate”, explică Marian Ciulei, șeful scafandrilor de intervenție de la ISU Dobrogea.

La aproape 20 de ore de la dispariție, bărbatul nu a fost încă găsit. Echipele de intervenție reiau astăzi căutările, în speranța că vor descoperi un indiciu care să îi conducă la locul în care acesta a dispărut.

Doi frați au murit înecați în stațiunea Olimp

Vara aceasta au fost raportate mai multe cazuri de înec. Printre acestea se numără și povestea a doi frați de 17 și 19 ani, veniți la Olimp să muncească pentru a-și susține familia.

Cei doi frați au fost trași în adâncuri de curenții nemiloși chiar sub privirile neputincioase ale surorii lor mai mari. 

Cu o mamă bolnavă de inimă și o situație familială extrem de dificilă acasă, băieții au plecat pe litoral hotărâți să muncească cinstit și să-și construiască propriul drum în viață.

Vlad, adolescentul de 17 ani, lucra ca barman la un local din Olimp și își dorea enorm să strângă bani pentru școala de șoferi, în timp ce fratele său mai mare, Ionuț, în vârstă de 19 ani, era angajat în bucătărie.

Cei doi au cerut o zi liberă de la serviciu pentru a se bucura de plajă alături de sora lor, sosită special în vacanță la mare.

Din păcate, entuziasmul i-a făcut să ignore avertismentele disperate ale salvamarilor și steagul roșu care interzicea categoric scăldatul în mare. 

În ciuda fluierăturilor repetate ale salvamarilor, băieții s-au aventurat în larg, fiind prinși instantaneu într-un curent de fund înșelător și extrem de puternic.

Intervenția de salvare s-a derulat contracronometru, însă forța apei a fost devastatoare.

Unul dintre salvamari a reușit să ajungă la Vlad și să îl apuce de mână, dar un val uriaș i-a smuls mâna adolescentului, trăgându-l în adâncuri. Câteva clipe mai târziu, și Ionuț a fost târât de curenți la zeci de metri de țărm.

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