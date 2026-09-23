 A mers pe sfoară la 100 de metri înălțime, fără ham sau plasă de siguranță
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A mers pe sfoară la 100 de metri înălțime, fără ham sau plasă de siguranță

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Tatiana Mosio-Bongonga (42 de ani), una dintre cele mai curajoase artiste de circ din Franța, a făcut un spectacol care i-a ținut cu sufletul la gură pe cei peste 9.000 de oameni veniți să o vadă la Loos-en-Gohelle, în nordul Franței.

Firul a fost întins între două halde miniere
Firul a fost întins între două halde miniere Foto: AFP

Artista a traversat un fir lung de aproximativ 400 de metri, întins între cele două halde miniere, la aproape 100 de metri deasupra solului. Și totul fără ham de siguranță sau plasă de protecție.

A parcurs 400 m în 36 de minute

Artista de circ Tatiana Mosio-Bongonga și-a ținut echilibrul fără probleme
Artista de circ Tatiana Mosio-Bongonga și-a ținut echilibrul fără probleme Foto: AFP

Spectatorii au urmărit cu emoție fiecare pas al artistei, care și-a păstrat echilibrul la o înălțime amețitoare. Sfoara a fost susținută și stabilizată de voluntari aflați la sol. Potrivit Tatianei, implicarea lor a avut o semnificație aparte, simbolizând solidaritatea și cooperarea dintre oameni. Traversarea nu a fost însă o simplă plimbare pe sârmă.

Artista a executat șpagatul la înălțime, s-a așezat pe fir, a salutat publicul cu ambele brațe ridicate și chiar s-a atârnat cu capul în jos de cablu.

A parcurs cei 400 de metri în 36 de minute, în timp ce aproximativ 100 de voluntari țineau de la sol corzile care limitau oscilațiile firului.

Spectacolul a fost însoțit de muzicieni și coruri locale, iar pe durata traversării s-a auzit și celebra melodie „Les Corons”, a lui Pierre Bachelet, cântec emblematic pentru comunitățile miniere franceze. La final, după ce a ajuns pe halda opusă, artista a recunoscut că a avut emoții mari. „Nu mă cred invincibilă”, a spus Tatiana, explicând că rafalele de vânt i-au dat ceva bătăi de cap, relatează Sud Ouest.

Odată ajunsă la sol, ea a mărturisit că s-a putut bucura de priveliște și a realizat cu adevărat cât de sus se afla, o înălțime cu care nu este obișnuită. Provocarea nu a apărut însă peste noapte. Ideea i-a venit încă din 2019, când se afla la Lens și privea cele două halde. „Într-o zi, voi ajunge acolo”, și-a spus atunci artista.

Șapte ani mai târziu, visul ei a devenit realitate. Spectacolul a avut și o miză aparte pentru locul ales: cele două halde păstrează memoria a aproximativ 150 de ani de activitate minieră, încheiată în anii ’80, iar peisajul face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

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