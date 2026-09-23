Cristian Pomohaci este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Când ar fi avut loc faptele

Cristian Pomohaci are noi probleme cu legea și este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă. La audieri au mai fost duși și alte trei persoane. Cu toții sunt cercetați după ce ar fi distribuit în mediul online videoclipuri în care apar copii cu vârste într 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite.

Cristian Pomohaci. Foto: Facebook

Anchetatorii spun că faptele au avut loc chiar până de curând. Polițiștii și procurorii au efectuat deja percheziții domiciliare în Bucuești, Cluj-Napoca și Vatra Dornei, județul Suceava.

Cristian Pomohaci, vizat de un nou doar de pornografie infantilă

Anchetatorii din Târgu Mureș instrumentează un nou dosar în care este vizat Cristian pomohaci, dar și alte trei persoane. Procurorii susțin că el ar fi distribuit în online materiale pornografice cu copii în perioada martie 2025 - martie 2026.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2025 - martie 2026, 4 persoane, dintre care una aflată sub măsura arestului preventiv în altă cauză, ar fi procurat, deţinut, stocat şi distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online şi a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfăţişează minori, cu vârste între 4 şi 16 ani, în ipostaze sexuale explicite. Audierile au loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Târgu Mureş”, au transmis oficialii Poliţiei.

Trei dosare în care fostul preot este cercetat

Este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este anchetat. Fostul preot se afla deja în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală față de minori și trafic de droguri. În anul 2019 el ar fi agresat sexual un adolescent de 14 ani care lucra la ferma deținută de fostul preot în județul Mureș

„În cursul lunii iulie a anului 2019, profitând de lipsa capacităţii persoanei vătămate E, în vârstă de 14 ani la data săvârşirii faptei, de a-şi exprima voinţa sau de a-l refuza, a agresat-o sexual în timp ce aceasta făcea duş într-o baie a unei locuinţe din loc. Moşuni, judeţul Mureş, pipăind-o şi masturbând-o timp de aproximativ 20 minute, la data săvârşirii faptei minorul aflându-se în îngrijirea şi paza făptuitorului, desfăşurând activităţi lucrative la ferma deţinută de acesta”, se arată în documentele anchetatorilor.

Mai mult decât atât, în cadrul anchetei, procurorii au identificat și o victimă. Tânărul susține că abuzurile sexuale din partea fostului preot au început de când el avea doar nouă ani și au continuat timp de mai mulți ani la rând.

„În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2015 – 2020, în mod repetat, fără a putea fi stabilită o dată exactă, începând la un interval de o lună de la momentul în care persoana vătămată a început să desfăşoare activităţi lucrative la ferma deţinută de inculpat şi până la data de 11.12.2020, cu o frecvenţă de aproximativ o dată pe lună, a întreţinut în mod repetat acte sexuale orale cu victima F pe raza localităţii Moşuni, judeţul Mureş, aceasta având vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani şi aflându-se în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa datorită vârstei”, mai susţin procurorii.