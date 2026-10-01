Bat la poarta lui 60, dar arată de 30! Secretele de frumusețe ale divelor de la Hollywood

Aceste dive de la Hollywood mai au puțin și ating pragul de 60 de ani, însă timpul pare că s-a oprit în loc pentru ele. Cu siluete de invidiat și un aspect care sfidează trecerea anilor, ele continuă să impresioneze de fiecare dată când apar pe covorul roșu.

Nicole Kidman și-a făcut injecții cu Botox

Nicole Kidman arată senzațional Foto: GETTYIMAGES

Nicole Kidman (59 de ani) spune că își menține silueta printr-o combinație de mișcare și alimentație echilibrată. Face yoga, aleargă sau merge cu bicicleta și acordă importanță meditației și somnului. În alimentație include frecvent somon, fructe de pădure și alimente sănătoase, fără să urmeze o dietă strictă.

Pentru piele, pune accent pe protecția solară, hidratare și produse cu retinol, folosind ocazional și măști cu lumină roșie. În ceea ce privește intervențiile estetice, actrița a recunoscut că a apelat la Botox în trecut, dar a renunțat pentru că nu i-a plăcut rezultatul.

Catherine Zeta-Jones are o dietă echilibrată

Catherine Zeta-Jones se menține cu sport Foto: PROFIMEDIA

Catherine Zeta-Jones (57 de ani) arată senzațional pentru vârsta ei, iar actrița acordă o mare atenție mișcării și alimentației. Înoată, face gimnastică, merge la sală, joacă golf și practică yoga. În trecut, a inclus în rutina sa și tenisul, dansul și exercițiile pe bicicleta de antrenament.

La capitolul alimentație, preferă mesele ușoare, cu salate, pește, iaurt și fructe, bea multă apă și spune că evită alcoolul. Pentru a-și menține pielea tânără, actrița apelează la tratamente faciale, masaj și reflexoterapie.

Jennifer Aniston nu face excese

Jennifer Aniston se menține cu dietă și sport Foto: GETTYIMAGES

Jennifer Aniston (57 de ani) pare să sfideze trecerea timpului, iar silueta ei este rezultatul unei rutine bine puse la punct. Vedeta face antrenamente pentru forță și mobilitate, cu mișcări controlate și exerciții de rezistență, și include în program mersul pe jos și yoga.

În farfurie, preferă proteinele, legumele și salatele, dar nu renunță complet la micile plăceri. Pentru un ten îngrijit, folosește cremă cu protecție solară, măști și dispozitive pentru îngrijirea feței și a apelat, în trecut, la tratamente cu laser. Aniston a recunoscut și că a încercat injecțiile cu Botox, însă spune că nu este adepta exceselor.

Rachel Weisz nu e adepta intervențiilor estetice

Rachel Weisz susține că nu și-a făcut nicio intervenție estetică Foto: PROFIMEDIA

Rachel Weisz (56 de ani) pare să fi descoperit secretul unui aspect tânăr. Actrița are grijă de pielea sa prin hidratare, somn suficient și demachierea atentă înainte de culcare. Spre deosebire de alte vedete de vârsta ei, nu este adepta intervențiilor estetice și spune că nu știe dacă va apela vreodată la acestea.

Gillian Anderson pune accent pe îngrijirea pielii

Gillian Anderson are grijă de tenul ei Foto: GETTYIMAGES

Gillian Anderson (58 de ani) are câteva reguli simple de la care nu se abate când vine vorba despre frumusețe. Actrița nu sare peste demachiere, își hidratează pielea și folosește creme și seruri pentru ten.

Pentru a se menține în formă, preferă yoga și meditația și încearcă să fie cât mai activă în viața de zi cu zi, inclusiv alegând scările în locul liftului.

Lucy Liu folosește ulei de cocos pentru ten

Lucy Liu are un ten impecabil Foto: PROFIMEDIA

Lucy Liu (57 de ani) mizează pe o rutină de frumusețe simplă, dar eficientă. Actrița își protejează pielea de soare cu cremă cu factor de protecție și poartă pălărie, iar seara folosește ulei de cocos și cremă hidratantă.

Nu este adepta tratamentelor faciale agresive și a spus că nu își face astfel de proceduri. Pentru siluetă, face Pilates, aleargă și folosește bicicleta medicinală, iar alimentația sa este în mare parte vegetariană.

Uma Thurman face yoga

Uma Thurman pune accent pe mișcare Foto: GETTYIMAGES

Uma Thurman (56 de ani) își păstrează silueta cu ajutorul unei rutine echilibrate. Actrița practică yoga și Pilates, înoată și face plimbări lungi.

În trecut, a urmat o dietă bazată în principal pe cereale integrale și legume, evitând alimentele foarte procesate. Pentru ten, folosește produse exfoliante și spune că își schimbă frecvent produsele de îngrijire.