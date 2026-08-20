Gillian Anderson, mărturisire neașteptată despre „Dosarele X”. Ce i-a ajutat pe actori să rămână „puțin mai sănătoși la cap” în timpul filmărilor

Gillian Anderson, cunoscută pentru rolul Danei Scully din „X-Files”, a vorbit deschis despre faima care a venit odată cu succesul serialului și despre dificultățile apărute în momentul în care a început să fie recunoscută peste tot.

Cum a arătat faima pentru Gillian Anderson

Invitată în podcastul „Conan O’Brien Needs a Friend”, Gillian Anderson a rememorat perioada în care faima generată de „The X-Files” a devenit sufocantă. Actrița a povestit că anii în care a filmat la Vancouver au fost o gură de aer, departe de paparazzii agresivi din Los Angeles, care o urmăreau peste tot și o fotografiau inclusiv când era cu copiii în parc.

Anderson a mărturisit că situațiile au fost atât de intruzive încât, în repetate rânduri, a ajuns să își îndrepte mașina spre paparazzi, copleșită de furie.

„Adică, cred că am avut mare noroc că am filmat la Vancouver în primii cinci ani, pentru că atunci când eram în L.A., am trăit aceeași experiență pe care o aveau multe vedete la vremea aceea - adică eram urmăriți peste tot, vânați pe stradă și fotografiați cu copiii în parcuri și tot felul de chestii de genul ăsta, ceea ce mi s-a părut deranjant și m-a enervat foarte tare. De-a lungul anilor, mi-am îndreptat mașina spre mulți paparazzi”, a declarat actrița în cadrul podcastului „Conan O’Brien Needs a Friend”.

Serialul SF a fost filmat în principal în Vancouver, Columbia Britanică, în perioada 1993–1998. Ulterior, echipa de filmare s-a întors la Vancouver pentru a filma filmul din 2008, „The X-Files: I Want to Believe”, precum și sezoanele de relansare, 10 și 11, între 2016 și 2018.

„Așadar, faptul că eram acolo și nu aveam parte de asta – pur și simplu nu exista în Vancouver – a fost foarte eliberator. Și, de asemenea, mi s-a părut că era ceva separat de industria de divertisment. Și cred că asta ne-a menținut puțin mai sănătoși la cap decât am fi putut fi altfel”, a spus Anderson.

Nemulțumirile colegului de platou

Colegul de distribuție al lui Anderson, David Duchovny, care l-a interpretat pe agentul FBI Fox Mulder în serial, și-a împărtășit odată marea sa nemulțumire: inconsistențele personajelor create de regizorii episodici ai serialului.

David Duchovny a povestit că unii regizori veneau pe platourile „The X-Files” entuziasmați de scenariile primite și, tocmai pentru că lucrau la un serial atât de mare, simțeau nevoia să „dea totul”. Actorul spune că tocmai acești regizori erau cei mai periculoși, pentru că încercau să forțeze nota și să schimbe nuanțe ale personajului.

„Uneori veneau regizorii și știau că au un scenariu grozav și, din moment ce era vorba de «The X-Files», asta se putea întâmpla, știi? Doar că părea că voiau să-l distrugă. Tipii ăia erau periculoși”, a spus Duchovny în podcastul său „Fail Better” în iulie 2025. „De multe ori spuneau: «Nu l-am mai văzut niciodată pe Mulder așa», iar eu răspundeam: «Da, l-am mai văzut pe Mulder așa de vreo 10 ori până acum.»”.

Povestea seriei „The X-files”

The X-Files este unul dintre cele mai influente seriale SF ale anilor ’90, un fenomen cultural care a redefinit modul în care televiziunea abordează misterul, paranormalul și conspirațiile guvernamentale.

Creat de Chris Carter, serialul urmărește investigațiile agenților FBI Fox Mulder și Dana Scully, care cercetează cazuri neobișnuite catalogate drept „X-Files”. Dincolo de intriga sa întunecată, serialul a devenit rapid un reper al genului datorită atmosferei sale unice, combinației de thriller, horror și dramă, dar și chimiei dintre cei doi protagoniști.

De-a lungul celor nouă sezoane originale, plus filmele și sezoanele revival, The X-Files a influențat generații întregi de creatori și a inspirat numeroase producții ulterioare.

Filmările din Vancouver au contribuit la estetica rece și misterioasă a serialului, iar temele sale - de la extratereștri și teorii ale conspirației, până la dileme morale și științifice - au transformat producția într-un succes global.