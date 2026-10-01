 Ce apare pe Netflix în octombrie 2026. Filmele și serialele pe care merită să le treci pe lista ta
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Ce apare pe Netflix în octombrie 2026. Filmele și serialele pe care merită să le treci pe lista ta

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Netflix intră în luna octombrie cu numeroase producții noi, dar și cu revenirea unor seriale care au strâns deja o mulțime de fani.

Filmele lunii octombrie au fost anunțate de Netflix!
Filmele lunii octombrie au fost anunțate de Netflix! Foto: Facebook

De la o nouă adaptare după John Steinbeck și un thriller cu Ben Affleck, până la continuarea aventurilor lui Assane Diop din „Lupin”, oferta lunii vine cu titluri pentru toate gusturile. Nici iubitorii de documentare nu sunt uitați: Matthew Perry, Mike Tyson și Michael Schumacher se află în centrul unor producții care vor ajunge pe platformă.

„East of Eden” deschide luna pe Netflix, disponibil din 1 octombrie

Una dintre noutățile importante ale lunii este „East of Eden”, disponibil din 1 octombrie pe Netflix. Producția readuce în atenție celebrul roman al lui John Steinbeck și urmărește povestea familiei Trask, desfășurată de-a lungul a două generații. 

Florence Pugh o interpretează pe Cathy Ames, iar din distribuție mai fac parte Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds și Martha Plimpton.

Pe 9 octombrie apare „Animals”

Pe 9 octombrie apare filmul „Animals”, un thriller în care Ben Affleck are mai multe roluri în spatele și în fața camerelor de filmat. Acesta este actor principal, dar și regizor, scenarist și producător. 

Povestea pornește de la răpirea fiului unui candidat la Primăria Los Angelesului. Personajul interpretat de Affleck și soția acestuia, jucată de Kerry Washington, ajung într-o cursă contracronometru pentru salvarea copilului. În distribuție se regăsesc și Gillian Anderson și Steven Yeun.

„Lupin” revine cu partea a patra

Fanii lui Omar Sy au un motiv important să aștepte data de 23 octombrie. „Lupin” revine cu partea a patra, iar povestea îl găsește pe Assane la patru ani după evenimentele precedente.

Personajul se află încă în închisoare și pare hotărât să lase în urmă identitatea lui Lupin. Planurile îi sunt însă date peste cap după apariția unui mesaj misterios care anunță mai multe jafuri simultane la muzee.

Indiciile ajung să-l incrimineze pe Assane, astfel că acesta trebuie să găsească o cale prin care să-și dovedească nevinovăția.

O altă revenire este „Nobody Wants This”

Sezonul al treilea va fi disponibil din 22 octombrie și continuă povestea lui Joanne și Noah, interpretați de Kristen Bell și Adam Brody. Cei doi fac un nou pas în relație și se mută împreună, însă viața sub același acoperiș vine cu propriile provocări.

Pe 15 octombrie debutează și sezonul patru din „The Diplomat”, cu Keri Russell în rolul ambasadoarei Kate Wyler.

Documentare despre Matthew Perry, Mike Tyson și Michael Schumacher

Octombrie aduce și trei producții dedicate unor personalități cunoscute în întreaga lume.

Primul este „Schumacher '94 - The Birth of a Legend”, disponibil din 2 octombrie. Documentarul se concentrează asupra sezonului 1994 și a primei mari victorii a lui Michael Schumacher în Campionatul Mondial de Formula 1, folosind atât imagini de arhivă, cât și interviuri.

Pe 13 octombrie urmează „TYSON”, o producție în patru părți despre viața și cariera lui Mike Tyson, una dintre cele mai controversate și cunoscute figuri din istoria boxului.

La finalul lunii, pe 27 octombrie, Netflix lansează „The One About Matthew Perry”. Serialul documentar urmărește ascensiunea actorului cunoscut în întreaga lume pentru rolul Chandler Bing din „Friends”, dar și problemele cu dependența cu care acesta s-a confruntat și circumstanțele tragice ale morții sale.

Luna filmelor horror pe Netflix

Cum octombrie este și luna Halloweenului, platforma aduce în atenția abonaților mai multe francize horror cunoscute. Printre acestea se numără „Scream”, „A Quiet Place”, „IT” și „The Purge”.

Oferta este completată de alte seriale și filme noi. „Inside the Circle” apare pe 7 octombrie, „Below” și sezonul al doilea din „Haunted Hotel” pe 8 octombrie, iar „The Trap” pe 13 octombrie.

Pe lista filmelor se mai află „Doing Life”, disponibil din 2 octombrie, „The Storm”, din 15 octombrie, „Therapy Done Right”, din 16 octombrie, și „Collision Course”, programat pentru 30 octombrie.

Filme Netflix octombrie 2026 jfif
Foto: Facebook @NetflixRO

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