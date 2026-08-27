 Serialul de pe Netflix preferat de Sorin Bontea: „Le-am cam văzut pe toate”
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Serialul de pe Netflix preferat de Sorin Bontea: „Le-am cam văzut pe toate”

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Când nu este în bucătărie sau pe platourile de filmare, Sorin Bontea își ocupă timpul și cu serialele. Chef-ul de la „MasterChef România” a dezvăluit ce producție a ales să revadă în această perioadă, după ce spune că a trecut deja prin multe dintre serialele care i-au stârnit interesul. Este vorba despre o dramă istorică apreciată, pe care a început să o urmărească din nou.

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Foto: colaj Click!

Sorin Bontea își găsește timp și pentru seriale atunci când nu este ocupat cu proiectele din televiziune. Chef-ul de la „MasterChef România” a dezvăluit ce producție urmărește în această perioadă, dar și care este show-ul culinar care rămâne pe primul loc în preferințele sale.

După ce a urmărit numeroase producții, Sorin Bontea a decis să revină la un serial pe care l-a mai văzut și în trecut. Chef-ul a început din nou să urmărească drama istorică „Dinastia Tudorilor”, una dintre producțiile cunoscute pentru povestea inspirată din perioada domniei regelui Henric al VIII-lea.

Sorin Bontea revede „Dinastia Tudorilor”

Abia am început Tudorii din nou să văd, pentru că le-am cam văzut pe toate. Dar acum mă uit la «Dinastia Tudorilor»”, a declarat bucătarul pentru paginademedia.ro.

Serialul, lansat în 2007, are patru sezoane și îl are în centrul acțiunii pe Henric al VIII-lea, interpretat de Jonathan Rhys Meyers. Povestea urmărește atât viața personală a regelui, inclusiv relațiile sale cu femeile care au ajuns să-i schimbe destinul, cât și conflictele politice și religioase din Anglia secolului al XVI-lea.

Pe lângă producțiile de ficțiune, Sorin Bontea urmărește și show-uri culinare. Chef-ul recunoaște că există numeroase astfel de producții interesante disponibile online, însă niciuna nu reușește să îi schimbe preferința.

Cred că este pe Netflix. Și mă mai uit la show-uri culinare. Să știi că există show-uri culinare online foarte multe și foarte mișto. Adică sunt, dar nu la fel de bune ca MasterChef România”.

„MasterChef România”, favoritul lui Sorin Bontea

Când vine vorba despre show-ul culinar pe care îl preferă, Sorin Bontea nu a stat prea mult pe gânduri. Răspunsul său a fost același chiar și atunci când a fost întrebat dacă există o altă producție care îi place mai mult: „MasterChef România”.

Pentru Sorin Bontea, „MasterChef România” rămâne astfel show-ul culinar care ocupă primul loc, chiar dacă urmărește și alte producții de acest gen.

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