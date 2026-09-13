Valentina Pelinel și Cristi Borcea, 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de vedetă

Valentina Pelinel și Cristi Borcea marchează astăzi opt ani de la căsătorie. Cu această ocazie, vedeta a publicat un mesaj în mediul online în care a vorbit despre parcursul lor ca soț și soție, despre momentele care i-au apropiat, dar și despre lecțiile pe care le-au învățat de-a lungul timpului.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea aniversează opt ani de căsătorie. Foto: Facebook

Cei doi au construit împreună o familie numeroasă, alături de cei trei copii ai lor, Milan și gemenele Indira și Rania. Deși viața lor personală a fost deseori în atenția presei, Valentina și Cristi au preferat să își consolideze relația și să se concentreze asupra familiei.

Valentina: „Am rămas uniți, ținându-ne de mână și alegându-ne”

În mesajul aniversar, Valentina a vorbit despre cei opt ani petrecuți alături de soțul ei și despre faptul că, în ciuda perioadelor dificile, au ales să rămână împreună.

„Astăzi se împlinesc 8 ani de când ne-am unit destinele. Opt ani de iubire, de familie, de amintiri și de lecții trăite împreună. Am trecut, ca orice cuplu, prin zile senine și prin momente mai grele, dar am rămas uniți, ținându-ne de mână și alegându-ne, de fiecare dată, unul pe celălalt”, începe mesajul transmis de Valentina pe rețelele de socializare.

„Să ne găsească viața mereu împreună, la fel de uniți si de indragostiti!”

Vedeta și-a exprimat totodată recunoștința pentru familia pe care au reușit să o construiască și pentru anii petrecuți împreună.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit împreună și pentru familia noastră minunată. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să ne găsească viața mereu împreună, la fel de uniți si de indragostiti! Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de Valentina pe contul de socializare.

Cum gestionează vedeta momentele dificile din viața de mamă

Recent, Valentina Pelinel a vorbit și despre viața de mamă, în contextul începerii unui nou an școlar pentru cei mici. Vedeta a mărturisit că unul dintre cele mai dificile momente pentru un părinte este atunci când își vede copiii bolnavi și simte că nu poate face suficient pentru a le alina suferința.

„În timp ce îți e greu, îți e greu și te doare atunci când îi vezi bolnavi. Atunci te simți… ce să zic? Că n-ai putere să faci ca un milion să nu ia așa altă culoare, și durerea și tot. Atunci e greu pentru părinte, clar, pentru orice părinte”, povestește vedeta.

Valentina și Cristi au ajutoare în creșterea copiilor

Valentina Pelinel a povestit și cum decurg diminețile în familia lor, mărturisind că îi place să îi însoțească personal pe copii la școală atunci când programul îi permite. Vedeta recunoaște, însă, că are și ajutor în ceea ce privește creșterea și îngrijirea celor mici.

„Îi duc dimineața, îmi place, e momentul nostru să mergem dimineața la școală. Dar avem și ajutoare, da”, ne-a povestit Valentina Pelinel, în exclusivitate pentru Click!