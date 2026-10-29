 Jennifer Lopez, afectată de schimbările din familie: „Este devastator”. Artista a transformat durerea într-o melodie emoționantă
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Jennifer Lopez, afectată de schimbările din familie: „Este devastator”. Artista a transformat durerea într-o melodie emoționantă

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Jennifer Lopez a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile etape din viața sa de mamă, după ce gemenii săi, Max și Emme, au plecat de acasă pentru a-și începe studiile universitare. Artista a mărturisit că despărțirea de copiii săi a avut un impact emoțional puternic, însă a găsit o modalitate specială de a-și exprima sentimentele.

Jennifer Lopez foto Instagram jpg
Foto: Instagram

Durerea, transformată în muzică

Cântăreața și actrița a dezvăluit că experiența a inspirat-o să compună o nouă piesă, intitulată „Proof of Love”, care va fi inclusă ca piesă bonus pe ediția de vinil a albumului său „Love?”.

Jennifer Lopez a explicat că plecarea copiilor de acasă a lăsat un gol greu de ignorat, după ani în care întreaga sa atenție a fost concentrată asupra lor.

„Copiii îți ocupă o parte atât de mare din minte pentru atât de mult timp, iar când pleacă, ceea ce este devastator, trist și înfricoșător, te trezești în fața unei vieți complet diferite și te întrebi ce vei face cu acel spațiu și cu acel timp. Eu m-am întors în studio”, a declarat artista.

Deși noua melodie are un ritm dansant, Jennifer spune că versurile reflectă emoțiile pe care le-a trăit în acea perioadă, de la tristețe și dor până la acceptare și recunoștință.

„Am vrut să transform acest moment într-unul pozitiv. Am vrut să fie o etapă de viață care să merite celebrată, nu doar un lucru devastator”, a explicat vedeta.

Artista s-a declarat entuziasmată de noul material discografic, despre care spune că include unele dintre cele mai bune cântece ale sale. Potrivit acesteia, albumul marchează o perioadă mai luminoasă din viața sa, chiar dacă melodiile păstrează și o notă de nostalgie, potrivit publicației Hello!.

Max și Emme au obținut burse pentru facultate

Jennifer Lopez i-a adus pe lume pe gemeni în 2008, în timpul mariajului cu cântărețul Marc Anthony. Deși relația lor s-a încheiat în 2011, cei doi au rămas implicați în creșterea copiilor.

Vedeta a povestit că Max și Emme au muncit din greu pentru a fi admiși la facultățile dorite și că au obținut burse datorită rezultatelor lor.

„Sunt foarte mândră de ei pentru că și-au stabilit obiective și au muncit pentru ele. Au fost admiși la toate facultățile la care au aplicat. I-am văzut cât de mult au muncit”, a declarat Jennifer Lopez.

Artista a vorbit și despre provocările cu care s-au confruntat copiii săi, explicând că aceștia au ADHD și au avut nevoie de metode diferite de învățare pentru a-și atinge performanțele academice.

„Sunt atât de mândră de ei pentru că au făcut ceea ce și-au propus și, mai important decât orice, sunt oameni buni”, a spus vedeta.

O perioadă plină de schimbări personale

Plecarea copiilor la facultate vine după câțiva ani agitați în viața personală a artistei. Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația după aproape două decenii de la logodna lor inițială, s-au căsătorit în 2022, însă mariajul s-a încheiat doi ani mai târziu.

În ciuda despărțirii, cei doi au vorbit întotdeauna cu respect unul despre celălalt. Ben Affleck a descris-o recent pe fosta sa soție drept una dintre cele mai muncitoare persoane pe care le-a cunoscut și a lăudat determinarea cu care și-a construit cariera.

Pentru Jennifer Lopez, noul capitol pare să fie marcat de schimbări majore, atât pe plan personal, cât și profesional, artista alegând să transforme emoțiile dificile în inspirație pentru muzica sa.

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