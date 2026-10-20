 Jennifer Lopez, iubește din nou? Artista ar avea o relație cu actorul Brett Goldstein, cu 11 ani mai tânăr
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Jennifer Lopez, iubește din nou? Artista ar avea o relație cu actorul Brett Goldstein, cu 11 ani mai tânăr

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Jennifer Lopez (57 de ani) și actorul Brett Goldstein (46 de ani) ar forma un cuplu, la câteva luni după ce au jucat împreună în comedia romantică „Office Romance”, produsă de Netflix. 

Între Jennifer Lopez și Brett Goldstein este o chimie evidentă
Între Jennifer Lopez și Brett Goldstein este o chimie evidentă Foto: Getty Images

Potrivit unei surse citate de Page Six, cei doi se întâlnesc în prezent, însă relația lor ar fi una fără angajamente. Recent, vedetele au fost surprinse sosind și plecând cu aceeași mașină de la o petrecere organizată în Los Angeles, pe 16 octombrie.  

Jennifer Lopez și Brett Goldstein vor să țină relația secretă

Pentru a evita atenția celor din jur, au intrat separat la eveniment. Conform aceleiași surse, Jennifer și Brett se bucură de ieșiri la petreceri și restaurante, iar actorul pare să se simtă bine în compania artistei.

Nu este prima dată când apar speculații despre relația lor. În martie 2025, Jennifer și Brett au fost văzuți împreună la spectacolul de pe Broadway „Oh, Mary!”, iar filmările pentru „Office Romance” au început în aprilie, în același an.

În octombrie, artista, care deține o avere de 400 de milioane de dolari, a vorbit despre partenerul său de platou în emisiunea „Watch What Happens Live”, prezentată de Andy Cohen, și a făcut o mărturisire care a alimentat zvonurile. Întrebată despre săruturile din film, Jennifer a spus că Brett a fost „cel mai bun sărut” al său.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein au jucat împreună în comedia romantică „Office Romance”
Jennifer Lopez și Brett Goldstein au jucat împreună în comedia romantică „Office Romance” Foto: Getty Images

Declarația a stârnit interesul fanilor, mai ales că între cei doi pare să existe o chimie aparte. Actorul britanic și-a exprimat admirația pentru Jennifer cu mult înainte să lucreze împreună. În 2019, după ce a văzut filmul „Hustlers”, în care artista a avut un rol important, Brett a fost impresionat de felul în care arăta vedeta la 50 de ani. „Doamne! Are 50 de ani. O iubesc!”, a spus el atunci.

Câțiva ani mai târziu, cei doi au ajuns să joace împreună în „Office Romance”, o comedie romantică scrisă de Goldstein și regizată de Ol Parker. Cu toate acestea, Jennifer și Brett au negat la vremea respectivă că ar fi împreună.

În timpul unui interviu acordat emisiunii „Today”, în perioada în care promovau filmul, artista a explicat că oamenii încearcă frecvent să o cupleze cu actorii alături de care lucrează. „Nu există niciun moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva și să nu încerce să mă combine cu acea persoană”, a declarat ea.

Goldstein a completat, în glumă, că dacă stai lângă Jennifer, astfel de speculații apar inevitabil. Reprezentanții lor nu au comentat noile zvonuri. Jennifer Lopez a depus actele de divorț de Ben Affleck în august 2024, după doi ani de căsnicie. Artista a mai fost căsătorită de trei ori, inclusiv cu cântărețul Marc Anthony, alături de care are gemeni.

În ceea ce îl privește pe Brett Goldstein, una dintre relațiile sale cunoscute publicului a fost cea cu actrița Beth Rylance. Deocamdată, nici Jennifer, nici Brett nu au confirmat că legătura dintre ei ar fi depășit relația profesională.

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