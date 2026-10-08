 Ben Affleck le-a găsit un punct comun fostelor sale soții, Jennifer Garner și Jennifer Lopez. Asemănarea dintre cele două femei: „Amândouă sunt minunate”
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Ben Affleck le-a găsit un punct comun fostelor sale soții, Jennifer Garner și Jennifer Lopez. Asemănarea dintre cele două femei: „Amândouă sunt minunate”

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Ben Affleck a vorbit, într-un moment rar, despre fostele sale soții, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, pe care le-a lăudat pentru abilitatea de a-și construi și dezvolta imaginea publică într-o perioadă în care celebritățile sunt nevoite să fie și propriul lor brand.

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Foto: shutterstock

Cuvinte de laudă pentru fostele partenere

Într-un interviu acordat publicației Variety, citat de InStyle, actorul a discutat despre compania sa de producție, Artists Equity, și despre modul în care industria divertismentului s-a schimbat în ultimii ani. Potrivit lui Affleck, actorii sunt acum încurajați să își valorifice imaginea și în afara proiectelor cinematografice.

„Oamenii sunt așteptați, implicit sau explicit, să câștige bani și din alte surse. Acum ai identitatea ta în social media și lucrezi constant pentru a o dezvolta”, a explicat actorul.

În acest context, Affleck le-a oferit un compliment ambelor foste partenere de viață.

„Le-am văzut atât pe Jennifer Lopez, cât și pe Jennifer Garner făcând o treabă extraordinară în construirea și creșterea valorii lor în aceste domenii. Să nu credeți că nu este o muncă reală. Eu nu aș putea face asta. Ce să fac? Să deschid cutii în fața camerei?”, a spus el în glumă.

Ce a învățat despre căsnicie

În același interviu, Affleck a vorbit și despre lecțiile pe care le-a învățat despre relații și căsnicie în timpul realizării filmului Animals, thrillerul pe care îl regizează și în care joacă alături de Kerry Washington.

Actorul consideră că o relație de lungă durată înseamnă mult mai mult decât împărțirea aceleiași case sau creșterea copiilor.

Există mult mai mult într-o căsnicie și într-o relație decât o casă și copiii. Alegem să trăim în parteneriat pentru că este mai bine și mai înțelept. Dar, la un moment dat, ajungi să vezi toate defectele celuilalt și trebuie să te întrebi când poți să spui cu adevărat: «Așa sunt eu»”, a explicat Ben Affleck.

Două căsnicii importante din viața actorului

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au cunoscut în anul 2000 pe platoul de filmare, însă relația lor a început câțiva ani mai târziu. Cei doi s-au căsătorit în 2005 și au împreună trei copii. Deși s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018, au păstrat o relație apropiată și colaborează în continuare pentru creșterea copiilor.

Povestea cu Jennifer Lopez este una și mai cunoscută. Cei doi au format un cuplu la începutul anilor 2000, s-au logodit, însă s-au despărțit înainte de nuntă. După aproape două decenii, și-au reluat relația în 2021 și s-au căsătorit în 2022. Mariajul s-a încheiat însă în 2025, după o separare produsă în anul precedent.

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