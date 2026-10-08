Ben Affleck, adevărul despre scena în care a apărut complet dezbrăcat în „Fata dispărută”: „Nu am purtat proteză”

Ben Affleck a decis să pună capăt speculațiilor care au circulat ani la rând în jurul uneia dintre cele mai discutate scene din thrillerul Gone Girl. Actorul a declarat recent că nu a folosit nicio proteză în celebra scenă de duș din filmul lansat în 2014.

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Demontarea zvonurilor

Potrivit publicației People, într-un interviu acordat publicației Variety, Affleck a clarificat zvonurile care au persistat de la apariția filmului regizat de David Fincher.

„Nu am purtat nicio proteză. Singura dată când am folosit o proteză într-un film a fost în Hollywoodland, iar aceea era un nas de recuzită”, a afirmat actorul.

În Gone Girl, Ben Affleck l-a interpretat pe Nick Dunne, soțul personajului Amy Dunne, jucat de Rosamund Pike. Filmul a fost adaptat după romanul omonim publicat de Gillian Flynn în 2012 și a devenit rapid un succes de critică și de public.

Actorul a mai vorbit despre această scenă și în trecut. La gala Hollywood Film Awards din 2014, Affleck a povestit cu umor că David Fincher l-a asigurat inițial că filmarea nu va arăta prea multe detalii.

„David mi-a spus: «Ascultă, dacă mutăm camera în jos, nu vom coborî suficient cât să se vadă ceva»”, își amintea actorul.

Tot atunci, Affleck a făcut și o glumă despre condițiile de pe platou. „Dacă ai o singură șansă ca America să îți vadă părțile intime, îți dorești să fie frig”, a spus el, stârnind râsete în sală.

Complimente pentru David Fincher

La mai bine de un deceniu de la lansarea filmului, Affleck continuă să îl considere pe David Fincher unul dintre cei mai valoroși regizori din industrie. Într-un interviu acordat platformei Letterboxd, dedicat filmelor, actorul a declarat că experiența de a lucra cu cineastul american a fost „marele privilegiu al vieții sale”.

„Cred că este unul dintre cei mai mari regizori care au existat vreodată. Îl admir enorm. Are gustul unui artist și mintea unui inginer, două calități care rar se întâlnesc în aceeași persoană”, a spus Affleck.

Actorul a adăugat că filmele lui Fincher au o precizie și o siguranță care permit spectatorului să se lase complet absorbit de poveste.

Actorul lasă apariția pe micile ecrane pentru partea de producție

În prezent, Ben Affleck se află din ce în ce mai des în spatele camerei de filmat. El semnează regia și joacă rolul principal în thrillerul Animals, pe care l-a scris împreună cu Connor O. McIntyre și Billy Ray.

Filmul îl prezintă pe Ben Affleck în rolul unui candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles, a cărui viață este dată peste cap după răpirea fiului său.

Din distribuție mai fac parte Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada și Luis Gerardo Méndez.

Recent, actorul a vorbit și despre utilizarea inteligenței artificiale în realizarea producției, explicând că a folosit tehnologia pentru diverse aspecte ale filmului, însă fără a compromite componenta umană a poveștii.

În cadrul evenimentului Bloomberg Screentime, Ben Affleck a abordat subiectul tot mai discutat al inteligenței artificiale în industria cinematografică. Cineastul a declarat că tehnologia a fost utilizată în mai multe etape ale realizării filmului „Animals”, fără să precizeze concret în ce scene sau procese.

Affleck a explicat că preferă să păstreze aceste informații confidențiale, deoarece scopul principal al filmului este să îi transporte pe spectatori într-o lume credibilă, fără ca aceștia să fie preocupați de identificarea intervențiilor tehnologice din spatele imaginilor, potrivit Mandatory.

„Sunt puțin ezitant să precizez despre ce este vorba - sau chiar să vorbesc despre asta - pentru că, în domeniul meu de activitate, încercăm să cultivăm iluzia realității, nu-i așa?”, a spus el.

În opinia lui Affleck, inteligența artificială ar trebui să fie tratată ca un instrument de sprijin pentru procesul de post-producție și nu ca o soluție care să înlocuiască munca oamenilor din industrie.

Actorul s-a declarat împotriva ideii de a genera filme întregi doar prin introducerea unor comenzi într-un program de inteligență artificială.

Thrillerul Animals este disponibil în cinematografe selecte și urmează să fie lansat și pe platforma Netflix.