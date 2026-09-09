Doliu în familia lui Ben și Casey Affleck. Și-au pierdut ambii părinți în același an

Ben și Casey Affleck trec printr-o perioadă grea, după ce și-au pierdut ambii părinți în 2026. Mama lor, Chris Affleck, a murit pe 2 iunie, la vârsta de 83 de ani, iar tatăl lor, Tim Affleck, s-a stins din viață la începutul acestui an.

Ben și Casey Affleck și-au pierdut ambii părinți în același an Foto: Profimedia

Moartea lui Tim nu fusese făcută publică până acum. Casey Affleck a confirmat însă informația în cadrul unei conferințe de presă susținute marți, la Festivalul de Film de la Veneția.

Casey Affleck a confirmat moartea tatălui său

Actorul a vorbit despre pierderea părinților în timp ce își prezenta filmul „Company”, care a avut premiera la Veneția. Casey a regizat și a co-scris pelicula, în care joacă Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn, Scoot McNairy, Emily Alyn Lind și Caylee Cowan.

Casey a dezvăluit că a dedicat filmul părinților săi, despre care a spus că au fost extrem de importanți pentru el.

„Este dedicat părinților mei pentru că i-am pierdut atât pe mama, cât și pe tata în acest an și au fost foarte importanți pentru mine”, a spus Casey, potrivit Entertainment Weekly.

Actorul a mărturisit că și-ar fi dorit ca părinții săi să poată vedea producția.

„Mi-am dorit foarte mult să le arăt acest film și nu am reușit. Cred că le-ar fi plăcut”, a adăugat el.

Până în prezent, nu au fost oferite public detalii despre circumstanțele în care a murit Tim Affleck.

Mama fraților Affleck a murit în luna iunie

Confirmarea morții lui Tim vine la doar câteva luni după decesul lui Chris Affleck. Mama actorilor a murit pe 2 iunie, la vârsta de 83 de ani.

Familia a confirmat atunci decesul prin intermediul publicației The Boston Globe. Chris fusese diagnosticată cu cancer pancreatic, iar în decembrie 2025 i se spusese că ar mai avea aproximativ șase luni de trăit.

Ulterior, certificatul de deces a indicat stopul cardiopulmonar drept cauză a morții, în timp ce adenocarcinomul pancreatic și alte afecțiuni au fost factori care au contribuit la deces.

„Poți transforma cele mai grele experiențe în artă”

La Veneția, Casey a vorbit și despre felul în care un artist poate folosi experiențele dificile pentru a crea.

„Lucrul bun de a fi artist, poate cel mai bun lucru, este că poți lua toate cele mai grele experiențe din viața ta și le poți pune în munca ta, iar asta te face pur și simplu mai bun”, a spus actorul.

Casey a explicat că este important să fii sincer cu propriile emoții și să accepți inclusiv faptul că unele experiențe pot fi greu de înțeles pe deplin.

„Dacă ești dispus să înfrunți totul, să fii sincer în legătură cu totul și să te prezinți vulnerabil în fața acelor sentimente și să accepți faptul că poate nu vei reuși să le înțelegi pe deplin, dar ești dispus să le pui în ceea ce creezi, este o binecuvântare”.

Relația lui Ben și Casey cu tatăl lor

Ben și Casey au avut de-a lungul timpului o relație complicată cu tatăl lor, Tim Affleck, care s-a confruntat cu alcoolismul.

După divorțul părinților, Tim s-a mutat în California, în timp ce Chris a rămas în Massachusetts, unde și-a crescut cei doi fii. Tim și-a dorit să devină dramaturg, însă a avut mai multe locuri de muncă de-a lungul vieții.

Într-un interviu din 1997, Ben a vorbit despre ocupațiile tatălui său:

„Tatăl meu a fost mecanic auto la Autotorium și barman și așa mai departe. Acum locuiește în California, lucrează la un centru de reabilitare pentru droguri și alcool, unde scrie propuneri de finanțare și consiliază oameni”.

Ben Affleck, despre cei 30 de ani de abstinență ai tatălui

În 2020, Ben Affleck vorbea cu respect despre faptul că tatăl său reușise să rămână abstinent timp de 30 de ani.

„Am un respect enorm pentru ceea ce presupune asta și pentru ceea ce înseamnă. O parte din a deveni adult înseamnă să înveți că părinții tăi sunt doar oameni. Nu sunt perfecți. Doar făceau tot ce puteau. În copilărie, ne așteptăm ca părinții noștri să fie perfecți”, declara Ben la acea vreme.

Atât Ben, cât și Casey au vorbit public despre propriile decizii de a renunța la alcool.

Fiii lui Casey Affleck apar în „Company”

În cadrul conferinței de presă de la Veneția, Casey a vorbit și despre cei doi fii ai săi, Indiana, în vârstă de 22 de ani, și Atticus, de 18 ani. Ambii apar în „Company”.

Filmul a avut premiera într-un moment dificil pentru actor, după pierderea ambilor părinți în același an. Casey a ales să dedice proiectul celor doi, spunând că și-ar fi dorit să poată împărtăși cu ei rezultatul muncii sale.