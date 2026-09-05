„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani

Antoine Lecomte, tânărul instructor de surf și antreprenor care formează un cuplu cu Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, spune că diferența de 20 de ani dintre ei nu reprezintă o problemă. „Nu este o aventură de vară. Este dragoste și este ceva serios”, a declarat acesta, citat de Daily Mail.

Fiica lui Brigitte Macron, 42 de ani, poveste de dragoste cu un instructor de surf de 22 de ani Foto: Instagram

Diferența de vârstă nu pare să fie un obstacol pentru Tiphaine Auzière, fiica în vârstă de 42 de ani a primei doamne a Franței, Brigitte Macron. Avocată, mamă a doi copii și o prezență cunoscută în spațiul public francez, Tiphaine trăiește acum o poveste de dragoste cu Antoine Lecomte, un instructor de surf și antreprenor în vârstă de doar 22 de ani.

Relația dintre cei doi a atras rapid atenția presei, nu doar din cauza diferenței de 20 de ani dintre ei, ci și pentru asemănarea evidentă cu povestea de dragoste dintre Brigitte Macron și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Antoine Lecomte spune însă că nu îl deranjează comparațiile.

„Înțeleg de ce oamenii sunt interesați, pentru că relația noastră seamănă foarte mult cu cea dintre mama ei, Brigitte, și președintele Macron”, a spus tânărul.

„Nu este o aventură de vară. Este dragoste și este ceva serios”

Tiphaine Auzière și Antoine Lecomte Foto: Instagram

Antoine Lecomte, originar din Lille, este pasionat de sporturile nautice și și-a construit o carieră în zona de kitesurfing și efoil. Tânărul s-a mutat la Le Touquet, celebra stațiune de pe litoralul francez unde familia Macron are o legătură puternică, după ce și-a petrecut acolo vacanțele de vară în copilărie.

În prezent, el este instructor de surf și dezvoltă propriul proiect de afaceri în industria kitesurfingului.

Întrebat despre relația cu Tiphaine Auzière, Antoine a insistat că povestea lor nu este una trecătoare.

„Nu este o aventură de vară. Este dragoste, este ceva serios. Avem planuri pentru viitor.”

Tânărul spune că reacțiile celor din jur au fost, în mare parte, pozitive.

„Cunosc foarte mulți oameni în Le Touquet și toți se bucură pentru noi. Spun că, dacă noi suntem fericiți, atunci și ei sunt fericiți.”

Iar în ceea ce privește diferența de vârstă dintre cei doi, Antoine este categoric.

„Vârsta nu înseamnă nimic atunci când ești îndrăgostit.”

El vorbește cu admirație despre partenera sa, chiar dacă aceasta este cu două decenii mai mare.

„Tiphaine poate fi cu 20 de ani mai mare decât mine, dar este distractivă, energică și plină de bucurie de viață.”

Cum s-au cunoscut Tiphaine Auzière și Antoine Lecomte

Antoine Lecomte Foto: Instagram

Potrivit declarațiilor lui Antoine, relația dintre cei doi a început într-un mod cât se poate de natural.

Tiphaine Auzière a venit la începutul verii pentru lecții de efoil, un sport nautic practicat cu o placă dotată cu un sistem electric și o aripă hidrofoil care permite sportivului să alunece deasupra apei.

Tânărul spune că, la început, nici măcar nu știa cine este femeia care îi solicitase lecțiile.

„A venit pentru câteva lecții de efoil la începutul verii. Ne-am înțeles bine, s-a întors de câteva ori, iar apoi ne-am întâlnit la o petrecere la care fusesem invitat.”

Abia ulterior Antoine a aflat că Tiphaine este fiica lui Brigitte Macron.

„Nu aveam idee că este fiica lui Brigitte Macron până mai târziu. Dar nu contează pentru mine. Ne înțelegem foarte bine și asta este cel mai important. Ne facem fericiți unul pe celălalt.”

Potrivit acestuia, aflarea identității și a originii celebrei sale iubite nu a schimbat nimic în relația lor.

„Am citit multe lucruri despre noi de când relația noastră a devenit publică, dar faptul că am aflat mai multe despre familia ei nu a schimbat nimic între noi.”

Vacanța romantică din Amsterdam care a confirmat relația

Cei doi au decis să își facă publică relația prin intermediul rețelelor sociale, unde au distribuit imagini și secvențe video dintr-o escapadă romantică petrecută la Amsterdam.

Tiphaine și Antoine au publicat o compilație video dintr-un weekend petrecut în capitala Olandei. Imaginile îi arată împreună în timpul unei călătorii cu rulota lui Antoine, dar și plimbându-se prin oraș și vizitând galerii.

Publicarea imaginilor a confirmat ceea ce, până atunci, fusese doar un subiect de speculație.

Relația lor a atras imediat atenția, mai ales pentru că Tiphaine Auzière și mama sa, Brigitte Macron, au ambele relații marcate de diferențe semnificative de vârstă.

O poveste care amintește de relația dintre Brigitte și Emmanuel Macron

Comparația este aproape inevitabilă. Brigitte Macron este mai în vârstă decât soțul său, Emmanuel Macron, cu aproximativ un sfert de secol. Cei doi s-au cunoscut la Amiens, într-o perioadă în care Emmanuel Macron era elev, iar Brigitte era profesoară de teatru.

Relația lor a devenit una dintre cele mai discutate povești de dragoste din politica europeană, iar cei doi s-au căsătorit în 2007.

Acum, fiica lui Brigitte Macron pare să trăiască o poveste care, din perspectiva diferenței de vârstă, are anumite asemănări.

Tiphaine Auzière, în vârstă de 42 de ani, formează un cuplu cu Antoine Lecomte, care are 22 de ani.

„Avem multe planuri împreună”

Antoine Lecomte susține că relația nu se rezumă la o poveste de vacanță sau la o atracție de moment.

Cei doi au deja planuri profesionale și personale pentru perioada următoare.

„Așa cum am spus, este ceva foarte serios. Nu este o relație de vară. Avem multe planuri împreună.”

Tânărul a dezvăluit că urmează să călătorească în Asia, unde intenționează să își dezvolte afacerea.

„Vom merge în Asia peste câteva săptămâni pentru afaceri. Eu trebuie să îmi dezvolt fabrica din Sri Lanka, iar Tiphaine mă va ajuta. Vom merge împreună.”

Tiphaine, care este avocată, ar urma astfel să îl sprijine pe Antoine în dezvoltarea proiectelor sale profesionale.

„Sper ca afacerea să devină din ce în ce mai puternică”, a spus acesta.

Tiphaine Auzière, mamă a doi copii și avocată

Tiphaine Auzière este cea mai mică dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron. Ea este avocată și a fost implicată, de-a lungul anilor, și în viața politică franceză.

De asemenea, a fost o susținătoare constantă a mamei sale și a tatălui vitreg, Emmanuel Macron.

În trecut, Tiphaine a vorbit public despre relația dintre Brigitte și Emmanuel Macron și despre modul în care privește povestea lor de dragoste.

Într-un documentar, ea spunea:

„Dacă ar fi să dau un exemplu despre cum văd eu iubirea, aș spune Emmanuel și mama. Când sunt împreună, este aproape ca și cum restul lumii nu ar mai exista.”

Tiphaine a vorbit și despre dificultățile pe care le poate aduce schimbarea structurii unei familii.

„Despărțirea unei familii poate fi în același timp o suferință, dar și o oportunitate. Familiile care se reunesc pot deveni o experiență îmbogățitoare.”

Ea a declarat, de asemenea, că are o relație apropiată cu mama și tatăl său vitreg.

„Am o mamă și un tată vitreg pe care îi iubesc enorm”.

Antoine Lecomte spune că familia sa îi susține

Relația dintre cei doi pare să aibă și sprijinul familiei lui Antoine.

Tânărul spune că părinții săi știu despre relația cu Tiphaine, chiar dacă nu au avut încă ocazia să o cunoască personal.

„Părinții mei știu. Încă nu au întâlnit-o pe Tiphaine, dar sunt fericiți pentru noi.”

Antoine spune că este conștient de atenția mediatică pe care relația lor o va genera, mai ales având în vedere familia din care provine partenera sa.

Cu toate acestea, el susține că cei doi încearcă să își trăiască relația cât mai normal.

„Oamenii nu par deranjați de noi sau de diferența de vârstă. Ne tratează normal. Râdem mult împreună, ne ajutăm unul pe celălalt și ne place să petrecem timp împreună.”

„Suntem fericiți și îndrăgostiți”

Când a fost întrebat ce îl atrage cel mai mult la Tiphaine Auzière, Antoine a preferat să păstreze anumite detalii ale relației lor departe de ochii publicului.

Cu un zâmbet, el a spus:

„Acum mă întrebi prea multe. Nu pot să vă spun totul despre noi.”

Totuși, a ținut să transmită un mesaj clar despre relația lor.

„Vă pot spune că suntem fericiți și îndrăgostiți.”

Antoine a explicat că încearcă să respecte și dorința lui Tiphaine de a păstra o parte din viața lor privată departe de presă.

„Nu pot să spun mai multe, pentru că ea mi-a cerut să nu vorbesc prea mult.”