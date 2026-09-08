Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România

Francesca Cuccuru a fost una dintre aparițiile care au atras atenția la Festivalul de Film de la Veneția. Modelul și influencerul italian a ales pentru covorul roșu o rochie albă cu design îndrăzneț, care i-a pus silueta în evidență. În urmă cu câțiva ani, numele său a ajuns și în presa din România.

Francesca Cuccuru, ținuta de senzație de la Festivalul de Film de la Veneția Foto: Profimedia

Francesca Cuccuru a participat la premiera filmului „L'estranea”, regizat de Paolo Strippoli și inclus în competiția oficială a ediției din acest an a Festivalului de Film de la Veneția. Apariția sa a atras imediat atenția datorită ținutei alese pentru eveniment.

Rochia care a atras toate privirile la Veneția

Pentru apariția de pe covorul roșu, Francesca Cuccuru a optat pentru o rochie albă cu o croială asimetrică și mai multe decupaje îndrăznețe. Ținuta i-a evidențiat silueta și a transformat-o într-una dintre aparițiile remarcate la eveniment.

Modelul italian și-a completat look-ul cu un machiaj natural și și-a purtat părul în bucle lejere. Zâmbetul și atitudinea relaxată au completat apariția de la Veneția, iar rochia a atras atenția prin designul său spectaculos.

Filmul „L'estranea”, prezentat în cadrul festivalului, este regizat de Paolo Strippoli și face parte din competiția oficială. Premiera a avut loc pe 7 septembrie, în cadrul evenimentului cinematografic desfășurat la Veneția.

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Francesca Cuccuru a avut o relație cu Ionuț Radu

Dincolo de aparițiile sale din lumea modei și a evenimentelor mondene, Francesca Cuccuru a devenit cunoscută și în România în urma relației cu portarul Ionuț Radu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare, iar povestea lor de dragoste a devenit publică în 2022.

La vremea respectivă, relația dintre fotbalistul român și modelul originar din Sardinia a fost relatată atât de presa din România, cât și de publicații din Italia.

Francesca Cuccuru este originară din Sassari și este activă în industria modei și pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 400.000 de persoane. Apariția sa de la Veneția readuce astfel în atenție un nume care, în urmă cu câțiva ani, era prezent și în presa sportivă din România datorită relației cu Ionuț Radu.

Cine este Ionuț Radu

Ionuț Radu s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă, iar la doar 16 ani a ajuns la Inter Milano, unul dintre cele mai importante cluburi din Italia. Portarul român a făcut apoi pasul către echipa mare, iar experiența acumulată în fotbalul italian l-a transformat într-unul dintre goalkeeperii români cu un parcurs internațional important.

De-a lungul carierei, Radu a evoluat pentru mai multe formații, printre care Inter Milano, Genoa, Parma și Cremonese. Portarul a avut și un parcurs important la echipele naționale de juniori ale României, iar la reprezentativa U21 a adunat 14 selecții. La prima reprezentativă, Radu a bifat până în prezent două apariții.

În 2019, portarul a făcut parte din generația României U21 care a ajuns până în semifinalele Campionatului European, performanță care i-a crescut și mai mult cota în fotbalul european.