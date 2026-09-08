 Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Francesca Cuccuru a fost una dintre aparițiile care au atras atenția la Festivalul de Film de la Veneția. Modelul și influencerul italian a ales pentru covorul roșu o rochie albă cu design îndrăzneț, care i-a pus silueta în evidență. În urmă cu câțiva ani, numele său a ajuns și în presa din România. 

Francesca Cuccuru, ținuta de senzație de la Festivalul de Film de la Veneția
Francesca Cuccuru, ținuta de senzație de la Festivalul de Film de la Veneția Foto: Profimedia

Francesca Cuccuru a participat la premiera filmului „L'estranea”, regizat de Paolo Strippoli și inclus în competiția oficială a ediției din acest an a Festivalului de Film de la Veneția. Apariția sa a atras imediat atenția datorită ținutei alese pentru eveniment.

Rochia care a atras toate privirile la Veneția

Pentru apariția de pe covorul roșu, Francesca Cuccuru a optat pentru o rochie albă cu o croială asimetrică și mai multe decupaje îndrăznețe. Ținuta i-a evidențiat silueta și a transformat-o într-una dintre aparițiile remarcate la eveniment.

Modelul italian și-a completat look-ul cu un machiaj natural și și-a purtat părul în bucle lejere. Zâmbetul și atitudinea relaxată au completat apariția de la Veneția, iar rochia a atras atenția prin designul său spectaculos.

Filmul „L'estranea”, prezentat în cadrul festivalului, este regizat de Paolo Strippoli și face parte din competiția oficială. Premiera a avut loc pe 7 septembrie, în cadrul evenimentului cinematografic desfășurat la Veneția.

Francesca Cuccuru jpeg
1/3
Francesca Cuccuru jpeg Foto: Getty Images

Francesca Cuccuru a avut o relație cu Ionuț Radu

Dincolo de aparițiile sale din lumea modei și a evenimentelor mondene, Francesca Cuccuru a devenit cunoscută și în România în urma relației cu portarul Ionuț Radu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare, iar povestea lor de dragoste a devenit publică în 2022.

La vremea respectivă, relația dintre fotbalistul român și modelul originar din Sardinia a fost relatată atât de presa din România, cât și de publicații din Italia.

Francesca Cuccuru este originară din Sassari și este activă în industria modei și pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 400.000 de persoane. Apariția sa de la Veneția readuce astfel în atenție un nume care, în urmă cu câțiva ani, era prezent și în presa sportivă din România datorită relației cu Ionuț Radu.

Cine este Ionuț Radu 

Ionuț Radu s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă, iar la doar 16 ani a ajuns la Inter Milano, unul dintre cele mai importante cluburi din Italia. Portarul român a făcut apoi pasul către echipa mare, iar experiența acumulată în fotbalul italian l-a transformat într-unul dintre goalkeeperii români cu un parcurs internațional important.

De-a lungul carierei, Radu a evoluat pentru mai multe formații, printre care Inter Milano, Genoa, Parma și Cremonese. Portarul a avut și un parcurs important la echipele naționale de juniori ale României, iar la reprezentativa U21 a adunat 14 selecții. La prima reprezentativă, Radu a bifat până în prezent două apariții.

În 2019, portarul a făcut parte din generația României U21 care a ajuns până în semifinalele Campionatului European, performanță care i-a crescut și mai mult cota în fotbalul european.

Ghid de cumpărături

sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
briggite, despre ilie si ioana nastase
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani” Vedete românești
image
„Nu-i nimic regizat”. Motivul pentru care un fermier din Galați preferă să dea gratuit castraveții din seră oricui vine să îi culeagă adevarul.ro
image
Un tânăr care a supraviețuit cancerului, ironizat după ce a publicat o fotografie alături de Diana Buzoianu. Reacția ministrului adevarul.ro

Parteneri

image
Scandal în direct între Marcel Pușcaș și Claudiu Florea, liderul grupului Vacarm de la Steaua: „Vrem să promovăm” / ”Sunt o echipă de cazarmă” www.fanatik.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii playtech.ro
image
Motivul pentru care Ilie Năstase s-a certat cu soția sa, Ioana. Nimeni nu se va aștepta la asta www.fanatik.ro
image
Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
radu ciuca si maruta
Ce îl enervează cel mai mult pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” Vedete românești
Phoebe Bridgers jpg
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția Vedete internaționale
Alexia Eram (1) jpg
Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca Vedete românești
adi sina
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul Vedete românești
briggite, despre ilie si ioana nastase
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani” Vedete românești
sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
banner victor yila png
#Exclusiv Click!
Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita Vedete românești
Sarah Dumitrescu jpg
Sarah Dumitrescu, momente romantice alături de iubitul ei în vacanță. Detaliul care a atras toate privirile Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net