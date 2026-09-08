A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția

Covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția a avut parte de o apariție neobișnuită. Phoebe Bridgers a ales să nu-și epileze părul de pe picioare, iar gestul artistei americane a fost primit cu reacții surprinzător de apreciative din partea fanilor.

Actrița care a ales naturalețea pe covorul roșu Foto: Getty Images

Într-un spațiu în care vedetele sunt obișnuite să apară în ținute atent alese, cu machiaj impecabil și fiecare detaliu pus la punct, Phoebe Bridgers a mizat pe naturalețe. Artista a pășit pe covorul roșu de la Veneția într-un costum negru Gucci, cu o fustă deasupra genunchilor, iar părul natural de pe picioare a devenit unul dintre detaliile care au atras atenția.

Phoebe Bridgers, apariție neobișnuită pe covorul roșu de la Veneția

Phoebe Bridgers s-a aflat la Festivalul de Film de la Veneția pentru debutul său ca actriță în pelicula „Primetime”, regizată de Lance Oppenheim.

Artista interpretează personajul Del, alături de Robert Pattinson și de alți actori cunoscuți. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 25 septembrie.

La sesiunea foto, Bridgers a purtat un costum negru Gucci, completat de o fustă scurtă, iar alegerea de a-și lăsa părul de pe picioare natural a fost rapid remarcată de public. Artista, care are peste 3,1 milioane de urmăritori pe Instagram, a distribuit ulterior mai multe imagini de la eveniment.

La premiera filmului „Primetime”, Phoebe Bridgers a schimbat registrul și a optat pentru o spectaculoasă rochie Alexander McQueen, realizată din dantelă și material transparent. În fotografiile publicate de vedetă se pot observa și pete de transpirație în zona axilei, un alt detaliu pe care artista nu a încercat să îl ascundă.

1/4 Phoebe Bridgers a Festivalul de Film jpeg Foto: Getty Images/Profimedia

„Frumoasa balului”. Cum au reacționat fanii la apariția vedetei

Spre deosebire de reacțiile critice care ar putea apărea în cazul unei astfel de apariții, admiratorii lui Phoebe Bridgers au primit cu entuziasm naturalețea vedetei. Potrivit People, fotografia publicată de artistă a adunat numeroase comentarii pozitive.

„Frumoasa balului”, „Ești perfectă” și „Prințesa Poporului” s-au numărat printre mesajele primite de Phoebe Bridgers. Un alt fan a scris: „Ce mă bucur că nu sunt singura”.

Apariția a fost comentată și cu mult umor. „Phoebe, cum ar trebui să facem față la toate astea?”, i-a transmis un admirator, în timp ce un altul i-a făcut un compliment spectaculos: „Genul de chip pentru care bărbații plecau odinioară la război!”.

Phoebe Bridgers se alătură astfel mai multor vedete care au ales, în ultimii ani, să nu își ascundă părul corporal natural în aparițiile publice. Printre numele asociate cu această tendință se numără Rachel McAdams, Madonna, Julia Roberts și Amandla Stenberg.