 A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția a avut parte de o apariție neobișnuită. Phoebe Bridgers a ales să nu-și epileze părul de pe picioare, iar gestul artistei americane a fost primit cu reacții surprinzător de apreciative din partea fanilor.

Actrița care a ales naturalețea pe covorul roșu
Actrița care a ales naturalețea pe covorul roșu Foto: Getty Images

Într-un spațiu în care vedetele sunt obișnuite să apară în ținute atent alese, cu machiaj impecabil și fiecare detaliu pus la punct, Phoebe Bridgers a mizat pe naturalețe. Artista a pășit pe covorul roșu de la Veneția într-un costum negru Gucci, cu o fustă deasupra genunchilor, iar părul natural de pe picioare a devenit unul dintre detaliile care au atras atenția.

Phoebe Bridgers, apariție neobișnuită pe covorul roșu de la Veneția

Phoebe Bridgers s-a aflat la Festivalul de Film de la Veneția pentru debutul său ca actriță în pelicula „Primetime”, regizată de Lance Oppenheim.

Artista interpretează personajul Del, alături de Robert Pattinson și de alți actori cunoscuți. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 25 septembrie.

La sesiunea foto, Bridgers a purtat un costum negru Gucci, completat de o fustă scurtă, iar alegerea de a-și lăsa părul de pe picioare natural a fost rapid remarcată de public. Artista, care are peste 3,1 milioane de urmăritori pe Instagram, a distribuit ulterior mai multe imagini de la eveniment.

La premiera filmului „Primetime”, Phoebe Bridgers a schimbat registrul și a optat pentru o spectaculoasă rochie Alexander McQueen, realizată din dantelă și material transparent. În fotografiile publicate de vedetă se pot observa și pete de transpirație în zona axilei, un alt detaliu pe care artista nu a încercat să îl ascundă.

Phoebe Bridgers a Festivalul de Film jpeg
1/4
Phoebe Bridgers a Festivalul de Film jpeg Foto: Getty Images/Profimedia

„Frumoasa balului”. Cum au reacționat fanii la apariția vedetei

Spre deosebire de reacțiile critice care ar putea apărea în cazul unei astfel de apariții, admiratorii lui Phoebe Bridgers au primit cu entuziasm naturalețea vedetei. Potrivit People, fotografia publicată de artistă a adunat numeroase comentarii pozitive.

„Frumoasa balului”, „Ești perfectă” și „Prințesa Poporului” s-au numărat printre mesajele primite de Phoebe Bridgers. Un alt fan a scris: „Ce mă bucur că nu sunt singura”.

Apariția a fost comentată și cu mult umor. „Phoebe, cum ar trebui să facem față la toate astea?”, i-a transmis un admirator, în timp ce un altul i-a făcut un compliment spectaculos: „Genul de chip pentru care bărbații plecau odinioară la război!”.

Phoebe Bridgers se alătură astfel mai multor vedete care au ales, în ultimii ani, să nu își ascundă părul corporal natural în aparițiile publice. Printre numele asociate cu această tendință se numără Rachel McAdams, Madonna, Julia Roberts și Amandla Stenberg.

Ghid de cumpărături

sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
briggite, despre ilie si ioana nastase
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani” Vedete românești
image
„Nu-i nimic regizat”. Motivul pentru care un fermier din Galați preferă să dea gratuit castraveții din seră oricui vine să îi culeagă adevarul.ro
image
Un tânăr care a supraviețuit cancerului, ironizat după ce a publicat o fotografie alături de Diana Buzoianu. Reacția ministrului adevarul.ro

Parteneri

image
Scandal în direct între Marcel Pușcaș și Claudiu Florea, liderul grupului Vacarm de la Steaua: „Vrem să promovăm” / ”Sunt o echipă de cazarmă” www.fanatik.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
Nicușor Dan cere măsuri urgente după dezastrul înregistrat de elevii din România la testele PISA. Ce solicită președintele www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii playtech.ro
image
Motivul pentru care Ilie Năstase s-a certat cu soția sa, Ioana. Nimeni nu se va aștepta la asta www.fanatik.ro
image
Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
Francesca Cuccuru jpg
Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România Vedete internaționale
radu ciuca si maruta
Ce îl enervează cel mai mult pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” Vedete românești
Alexia Eram (1) jpg
Alexia Eram, apariție de senzație pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Cât valorează ținuta aleasă de fiica Andreei Esca Vedete românești
adi sina
Adi Sînă, accident pe străzile Capitalei! Ce au descoperit polițiștii și ce sancțiune a primit artistul Vedete românești
briggite, despre ilie si ioana nastase
Brigitte Pastramă, acuzații explozive la adresa Ioanei Năstase: „L-a stors pe Ilie de bani” Vedete românești
sara, adina buzatu si luca
Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit! Cum a arătat tânăra în rochia de mireasă Vedete românești
banner victor yila png
#Exclusiv Click!
Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita Vedete românești
Sarah Dumitrescu jpg
Sarah Dumitrescu, momente romantice alături de iubitul ei în vacanță. Detaliul care a atras toate privirile Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net