 Ben Affleck este de nerecunoscut după divorțul de Jennifer Lopez. Cum a fost surprins actorul
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Ben Affleck este de nerecunoscut după divorțul de Jennifer Lopez. Cum a fost surprins actorul

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Fotografiat recent pe străzile din Los Angeles alături de fiica sa, Violet, Ben Affleck a atras privirile din cauza unei transformări fizice accentuate. Cu haine largi și o siluetă mult mai subțiată decât în perioada în care îl juca pe Batman, actorul de 53 de ani a declanșat o serie de dezbateri.

Ben Affleck, apariție surprinzătoare după divorțul de Jennifer Lopez/ sursa arhivă
Ben Affleck, apariție surprinzătoare după divorțul de Jennifer Lopez/ sursa arhivă

Noile cadre surprinse de paparazzi cu Ben Affleck au declanșat un val de îngrijorare în rândul fanilor și al presei de peste ocean.

Aflat la o plimbare relaxată alături de fiica sa cea mare, Violet, starul de la Hollywood a afișat o siluetă considerabil mai suplă și trăsături vizibil trase, la distanță de câteva luni după ce mariajul său cu Jennifer Lopez a ajuns la final.

Ieșire rară alături de fiica sa Violet

În imaginile surprinse recent, actorul în vârstă de 53 de ani a fost văzut într-o ținută lejeră de zi, compusă dintr-o cămașă simplă, pantaloni drepți și încălțăminte sport.

Hainele sobre și croiala relaxată au scos însă în evidență scăderea în greutate, contrar cu masa musculară pe care actorul o afișa în urmă cu câțiva ani.

Prezența fiicei sale, Violet — una dintre cele trei fete pe care Affleck le are din căsnicia cu Jennifer Garner —, a confirmat că starul încearcă să se dedice vieții de familie, chiar dacă atenția publică rămâne fixată pe transformarea sa fizică.

Ben Affleck apariție surprinzătoare/sursa Profimedia
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Ben Affleck apariție surprinzătoare/sursa Profimedia

Speculații după divorțul de Jennifer Lopez 

Finalul poveștii de dragoste cu Jennifer Lopez, care a depus actele de divorț în vara anului 2024 după un mariaj de numai doi ani, a readus viața privată a lui Affleck în centrul atenției.

În mediul online, mulți utilizatori au pus scăderea în greutate pe seama tensiunilor și a presiunii mediatice care au însoțit destrămarea celebrului cuplu „Bennifer”.

În același timp, au reapărut discuții legate de stilul său de viață și de faptul că a fost văzut fumând din nou pe platourile de filmare, deși aceste observații de la distanță rămân pure speculații în lipsa unor declarații oficiale.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, legătură de neîntrerupt după divorț

Deși și-au încheiat oficial mariajul, Jennifer Lopez și Ben Affleck sunt nevoiți să rămână apropiați din cauza relației strânse dintre copiii lor.

Potrivit unei surse citate de publicația Daily Mail, cei doi foști parteneri nu pot rupe complet legătura, întrucât micuții lor au creat o conexiune puternică în timpul căsniciei și își doresc să petreacă timp împreună.

Deși întâlnirile constante cu Ben reprezintă pentru artistă o amintire dureroasă a destrămării căsniciei, Jennifer Lopez a ales să pună fericirea copiilor pe primul loc și să accepte aceste reuniuni frecvente de dragul familiei.

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