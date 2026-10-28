 Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jennifer Lopez și Ben Affleck par să își fi găsit din nou alinarea unul în brațele celuilalt, la scurt timp după divorțul lor plin de tensiuni. Apropiații lor au dezvăluit că cei doi au ținut legătura și și-au oferit sprijin emoțional în tot acest timp.

Jennifer Lopez și Ben Affleck.
Jennifer Lopez și Ben Affleck. Foto: X

La aproape doi ani de la finalizarea divorțului, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au regăsit.  La sfârșitul lunii octombrie 2026, surse au declarat pentru OK! că cei doi „comunicau în mod regulat și își oferă sprijin emoțional unul altuia într-o perioadă neașteptat de dificilă din viața amândurora”.

Posibilă reîmpăcare între Jennifer Lopez și Ben Affleck?

Surse apropiate au declarat pentru publicația citată că această reapropiere redeschide posibilitatea unei noi împăcări pentru cel mai celebru cuplu din Hollywood, cunoscut pentru relația lor cu numeroase despărțiri și împăcări.

Jennifer Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Ben Affleck, în vârstă de 54 de ani, s-au despărțit în 2024 , după doi ani de căsnicie , punând capăt unei relații cu năbădăi.Ei ar mai fi petrecut timp împreună, în timp ce amândoi traversează o perioadă extrem de dificilă din viața personală. Ben Affleck a trecut prin durerea pierderii ambilor părinți, în timp ce Jennifer Lopez se adaptează la noua etapă din viața ei, odată ce copiii săi au plecat de acasă.

„Jen și Ben au comunicat în mod regulat și și-au oferit sprijin emoțional unul altuia în timpul unei perioade neașteptat de dificile din viața amândurora. Jennifer a fost deosebit de atentă după moartea mamei și a tatălui lui Ben, în timp ce el i-a oferit liniște sufletească în timp ce se confruntă cu ideea că familia nu mai are copii”, au spus apropiații lor, conform sursei citate.

Cum a început relația celor doi

Relația dintre Affleck și Lopez a început în 2002, după ce s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru comedia romantică „Gigli”, devenind rapid unul dintre cele mai celebre cupluri de la Hollywood.

Deși s-au logodit la scurt timp, cei doi au amânat nunta programată pentru anul 2003, iar în 2004 s-au despărțit, invocând presiunea uriașă exercitată de atenția mediatică excesivă. Aproape două decenii mai târziu, în 2021, cei doi s-au reunit spectaculos. S-au căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, iar ulterior au organizat o ceremonie fastuoasă la proprietatea actorului din statul Georgia.

În prezent, nu este clar dacă cei doi se vor împăca. Cu toate acestea, sursa a menționat că fostul cuplu are „o istorie extraordinară împreună, iar acesta este un lucru pe care niciunul dintre ei nu îl poate șterge pur și simplu pentru că mariajul lor s-a încheiat”.

„S-au cunoscut prin unele dintre cele mai importante momente ale vieții lor de adult și există un nivel de familiaritate între ei care ar fi dificil de reprodus cu oricine altcineva. Deocamdată, există în mod clar un respect reciproc considerabil între ei, iar acest lucru ar putea fi, în cele din urmă, mai important decât dacă vor deveni din nou un cuplu.

Dacă s-ar gândi vreodată să mai dea o șansă romantismului, ar trebui să abordeze problema foarte diferit. Niciunul nu ar vrea să repete același ciclu de entuziasm public intens, urmat de dezamăgire și separare. Ar trebui să stabilească limite mult mai clare în jurul vieții lor private și să decidă dacă așteptările lor legate de o relație sunt cu adevărat compatibile”, au mai spus sursele pentru OK!.

Ghid de cumpărături

Oana Zavoranu, foto Instagram jpg
Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă Vedete românești
banner Rebecca Toma Insula Iubirii jpg
#Exclusiv Click!
VideoRebecca Toma, cea mai tânără dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, adevărul despre controversele pe care le-a stârnit în Thailanda! „E real sută la sută totul” PrimeTime
image
Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături adevarul.ro
image
Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” adevarul.ro

Parteneri

image
Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!” www.fanatik.ro
image
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult observatornews.ro
image
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor www.antena3.ro
image
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Când începe vacanța de iarnă 2026 și câte zile libere vor avea elevii de Crăciun și Revelion www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image png
VideoCastelul din videoclipul „Blank Space” al lui Taylor Swift, vândut la licitație. Care a fost suma câștigătoare Vedete internaționale
gabriela cristea jpg
Ce se întâmplă cu vila Gabrielei Cristea din Italia. Anunțul făcut după vizita pe șantier Vedete românești
image png
Cine este Sara Wyle, soția celui mai sexy bărbat din 2026. Povestea căsniciei și familia pe care au construit-o împreună Vedete internaționale
image png
VideoJennifer Lawrence și-a făcut operații estetice după două sarcini. Ce intervenție a ales: „Vreau să fiu o mamă sexy” Vedete internaționale
image png
VideoDe ce lipsește tatăl lui Matthew Perry din documentarul Netflix. Mărturisirea dureroasă a surorii actorului Vedete internaționale
Candice Swanepoel, Gisele Bündchen foto Profimedia jpg
Cine e mai frumoasă? După ce a fost însurat cu un topmodel, Tom Brady se iubește acum... tot cu un topmodel. „Sunt binecuvântat!” Vedete internaționale
Oana Zavoranu, foto Instagram jpg
Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă Vedete românești
razvan kovacs si ema oprisan jpg
Răzvan Kovacs nu se grăbește să sărbătorească divorțul de Ema Oprișan. De ce nu se poate bucura încă de despărțire Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net