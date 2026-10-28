Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor

Jennifer Lopez și Ben Affleck par să își fi găsit din nou alinarea unul în brațele celuilalt, la scurt timp după divorțul lor plin de tensiuni. Apropiații lor au dezvăluit că cei doi au ținut legătura și și-au oferit sprijin emoțional în tot acest timp.

Jennifer Lopez și Ben Affleck. Foto: X

La aproape doi ani de la finalizarea divorțului, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au regăsit. La sfârșitul lunii octombrie 2026, surse au declarat pentru OK! că cei doi „comunicau în mod regulat și își oferă sprijin emoțional unul altuia într-o perioadă neașteptat de dificilă din viața amândurora”.

Posibilă reîmpăcare între Jennifer Lopez și Ben Affleck?

Surse apropiate au declarat pentru publicația citată că această reapropiere redeschide posibilitatea unei noi împăcări pentru cel mai celebru cuplu din Hollywood, cunoscut pentru relația lor cu numeroase despărțiri și împăcări.

Jennifer Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Ben Affleck, în vârstă de 54 de ani, s-au despărțit în 2024 , după doi ani de căsnicie , punând capăt unei relații cu năbădăi.Ei ar mai fi petrecut timp împreună, în timp ce amândoi traversează o perioadă extrem de dificilă din viața personală. Ben Affleck a trecut prin durerea pierderii ambilor părinți, în timp ce Jennifer Lopez se adaptează la noua etapă din viața ei, odată ce copiii săi au plecat de acasă.

„Jen și Ben au comunicat în mod regulat și și-au oferit sprijin emoțional unul altuia în timpul unei perioade neașteptat de dificile din viața amândurora. Jennifer a fost deosebit de atentă după moartea mamei și a tatălui lui Ben, în timp ce el i-a oferit liniște sufletească în timp ce se confruntă cu ideea că familia nu mai are copii”, au spus apropiații lor, conform sursei citate.

Cum a început relația celor doi

Relația dintre Affleck și Lopez a început în 2002, după ce s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru comedia romantică „Gigli”, devenind rapid unul dintre cele mai celebre cupluri de la Hollywood.

Deși s-au logodit la scurt timp, cei doi au amânat nunta programată pentru anul 2003, iar în 2004 s-au despărțit, invocând presiunea uriașă exercitată de atenția mediatică excesivă. Aproape două decenii mai târziu, în 2021, cei doi s-au reunit spectaculos. S-au căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, iar ulterior au organizat o ceremonie fastuoasă la proprietatea actorului din statul Georgia.

În prezent, nu este clar dacă cei doi se vor împăca. Cu toate acestea, sursa a menționat că fostul cuplu are „o istorie extraordinară împreună, iar acesta este un lucru pe care niciunul dintre ei nu îl poate șterge pur și simplu pentru că mariajul lor s-a încheiat”.

„S-au cunoscut prin unele dintre cele mai importante momente ale vieții lor de adult și există un nivel de familiaritate între ei care ar fi dificil de reprodus cu oricine altcineva. Deocamdată, există în mod clar un respect reciproc considerabil între ei, iar acest lucru ar putea fi, în cele din urmă, mai important decât dacă vor deveni din nou un cuplu.

Dacă s-ar gândi vreodată să mai dea o șansă romantismului, ar trebui să abordeze problema foarte diferit. Niciunul nu ar vrea să repete același ciclu de entuziasm public intens, urmat de dezamăgire și separare. Ar trebui să stabilească limite mult mai clare în jurul vieții lor private și să decidă dacă așteptările lor legate de o relație sunt cu adevărat compatibile”, au mai spus sursele pentru OK!.