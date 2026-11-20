Vacanță de lux ruinată pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. După 20 de ore de zbor, foștii concurenți „Asia Express” au fost opriți în aeroportul din care trebuia să ia ultimul avion și opriți din drum din cauza unei greșeli banale. Ce s-a întâmplat.

Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă. Foto: Instagram

Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, planificaseră o vacanță exotică în Namibia. Cu toate acestea, în momentul în care ar fi trebuit să ia ultimul zbor spre destinație, au fost întorși din drum la aeroport. Influencerița, ajunsă în pragul disperării, a dezvăluit și motivul.

Greșeala făcută de Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu a povestit coșmarul trăit într-un aeroport din Johannesburg, Africa de Sud. Cei doi au ajuns în pragul disperării, având în vedere că au achitat cu luni înainte vacanța în Namibia. Personalul companiei aeriene care trebuia să-i ducă la destinația finală i-a refuzat din cauza a două pagini din pașapoartele lor, deoarece erau ude.

În același timp, influencerița susține că nu mai poate ajunge la vacanța lor și că-și vor pierde toți banii din cauza faptului că situația lor a fost semnalată în sistem, iar ei au fost, practic, interziși.

„Zburăm de 20 de ore, iar acum, când mai avem un singur zbor până la destinație, nu ne lasă să ne îmbarcăm. Îmi vine să plâng de frustrare și furie. Situația este foarte gravă. Trebuia să luăm ultimul zbor spre Namibia, dar refuză să ne lase să ne îmbarcăm pentru că două pagini din pașapoartele noastre sunt ude!

Ne-au semnalat în sistem, iar acum nu mai avem voie să zburăm spre Namibia. Sincer, nu avem nicio idee ce să facem în continuare. Toată această vacanță a fost planificată cu luni înainte și plătită integral, iar acum totul se destramă din cauza acestei situații. Chiar nu știu ce ar trebui să facem”, a spus Valerie Lungu.

Au sunat la ambasadă

Valerie Lungu a dezvăluit faptul că a încercat să găsească o soluție pentru această situație. A sunat chiar și la ambasadă, dar i s-a comunicat faptul că instituția nu poate interveni în astfel de situații. De asemenea, au sunat și la autoritățile din Namibia, însă au fost refuzați.

„Am încercat absolut toate variantele posibile. Am sunat la ambasadă, dar ne-au spus că nu pot face nimic. Am sunat și la controlul pașapoartelor din Namibia, ca să vedem dacă există vreo modalitate prin care am putea totuși să intrăm în țară, dar răspunsul a fost nu”, a mai scris ea pe Instagram.

1/3 Valerie Lungu și Alex Gîlcă, blocați într-un aeroport din Africa de Sud. Foto: InstaStory Valerie Lungu

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost finaliștii „Asia Express”. Cei doi s-au luptat pentru marele premiu cu Gabi Torje și Alexuc, însă sportivii au ajuns înaintea lor la Irina Fodor.