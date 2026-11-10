 Valerie Lungu, prima femeie din viața lui Alex Gîlcă? Dezvăluirea neașteptată făcută de influenceriță
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Valerie Lungu, prima femeie din viața lui Alex Gîlcă? Dezvăluirea neașteptată făcută de influenceriță

#Asia Express
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Valerie Lungu a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața sentimentală a soțului său. Recent devenită soția lui Alex Gîlcă, influencerița a vorbit deschis despre trecutul amoros al partenerului său și a mărturisit că ar fi fost prima femeie din viața acestuia.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă
Valerie Lungu și Alex Gîlcă Foto: Instagram

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit cunoscuți publicului larg în urma participării la emisiunea Asia Express – Drumul Mătăsii, unde au reușit să ajungă printre ultimele echipe rămase în competiția pentru marele premiu. Dacă Valerie era deja cunoscută în mediul online de mai mulți ani, partenerul său a fost o prezență mult mai discretă, despre care publicul nu știa foarte multe lucruri.

Valerie Lungu, dezvăluiri despre soțul ei 

Invitată în podcastul lui Bursucu, influencerița a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre soțul său. Potrivit acesteia, Alex Gîlcă nu ar fi avut nicio relație înainte să o cunoască pe ea, nici măcar una pasageră. Astfel, Valerie susține că a fost prima femeie din viața bărbatului alături de care și-a întemeiat o familie.

„El nu a avut iubite la viața lui. Nu au fost nici măcar relații pasagere. El este mai mic decât mine cu un an”, a declarat Valerie Lungu.

Ce reguli există în căsnicia lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă. Cine se ocupă de treburile casnice

Valerie Lungu pare să știe foarte bine ce își dorește de la partenerul său de viață, iar împărțirea responsabilităților în gospodărie este un aspect important în căsnicia lor. Influencerița a dezvăluit cum funcționează lucrurile în familia sa și ce sarcini îi revin soțului, dar și de ce se ocupă ea atunci când vine vorba despre treburile casnice.

Invitată în podcastul moderat de Bursucu, Valerie a povestit că Alex este cel care se ocupă de cumpărături, gătit și alte responsabilități, în timp ce curățenia din locuință este în mare parte treaba ei. Mai mult, aceasta a recunoscut că are anumite reguli de la care nu se abate, mai ales când vine vorba despre ordinea din casă.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat.

Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie. Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca”, a povestit Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

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