Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express după un conflict cu Alex Gîlcă. De la ce a pornit cearta: „Mă duc acasă”

Tensiunile și-au făcut din nou apariția la „Asia Express”, unde Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut prin momente dificile în timpul unei misiuni care le-a testat răbdarea și capacitatea de comunicare.

Foto: Antena 1

Alex Gîlcă și-a pierdut calmul în timpul probei

Cei doi concurenți au fost nevoiți să interacționeze cu un sistem bazat pe inteligență artificială și să folosească mai multe cuvinte în limba chineză. Sarcina s-a dovedit însă mai complicată decât părea, iar presiunea competiției și-a spus rapid cuvântul.

Potrivit declarațiilor făcute în emisiune, citate de Spynews, Alex Gîlcă și-a dat seama că nu reținuse toate cuvintele necesare pentru îndeplinirea misiunii, iar frustrarea acumulată l-a făcut să reacționeze impulsiv.

„Tot încercam să zicem mai multe cuvinte, să le unim, nu reușeam. Nu am știut niciun cuvânt. Am ieșit afară înainte de a merge să dăm acest examen. Valerie s-a supărat pe mine pentru că m-am descărcat”, a explicat concurentul.

Reacția lui nu a fost pe placul partenerei sale, Valerie, care s-a arătat vizibil afectată de situație.

Valerie Lungu a izbucnit în plâns

Deranjată de comportamentul lui Alex, influencerița nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și i-a reproșat acestuia modul în care gestionează momentele tensionate.

„Eu nu înțeleg de ce te transformi. De ce te transformi? Că nu mai fac nimic și mă duc acasă, dacă continui cu comportamentul ăsta”, i-a spus Valerie lui Alex, în timpul conflictului.

După ce spiritele s-au calmat, concurenta a explicat că este foarte atentă la imaginea pe care ea și partenerul său o transmit în fața telespectatorilor și că reacțiile impulsive pot crea impresii greșite.

„Nu vreau ca oamenii să aibă concepții greșite despre noi. El știe cât de mult mă afectează pe mine ce spun oamenii de acasă, iar faptul că a avut reacția asta o să îi facă pe mulți să creadă că așa este el în fiecare zi”, a mărturisit Valerie Lungu.

Momentul a demonstrat încă o dată cât de dificilă poate fi competiția „Asia Express”, unde oboseala, presiunea și provocările neașteptate ajung adesea să pună la încercare chiar și cele mai solide relații.

Ce i-a spus Valerie Lungu soțului ei după ce a făcut echipă cu Loredana Chivu

Valerie Lungu și Alex Gîlcă participă împreună la „Asia Express”, iar competiția le-a adus nu doar provocări dificile, ci și momente tensionate. Cei doi, care s-au căsătorit în urmă cu câteva săptămâni, au fost nevoiți să facă echipă cu alți concurenți timp de două zile, iar schimbarea a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor.

După cele două zile în care au concurat alături de alte persoane, echipele au revenit la formula inițială. Valerie Lungu nu a ratat ocazia de a-l lua la întrebări pe soțul ei, într-un schimb de replici cu tentă glumeață, în care a făcut aluzie la apropierea dintre el și Loredana Chivu.

„Vrei să te duci cu Loredana să le faci? Ai zis că te-ai înțeles bine cu Loredana. Ai avut gesturi, ai pus mâna pe silicon? Ai făcut ceva?”, a întrebat Valerie Lungu la „Asia Express”.

Schimbarea echipelor nu a trecut neobservată de telespectatorii emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Un internaut i-a atras atenția lui Valerie Lungu că soțul ei părea mult mai bine dispus în compania Loredanei Chivu decât atunci când se afla alături de ea.

„Cu tine, Alex mereu supărat, cu Loredana, mereu zâmbitor”, i-a scris un internaut.