„Cu Loredana, mereu zâmbitor!” Valerie Lungu, reacție după comentariul unui fan despre Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă participă împreună la „Asia Express”, iar competiția le-a adus nu doar provocări dificile, ci și momente tensionate. Cei doi, care s-au căsătorit în urmă cu câteva săptămâni, au fost nevoiți să facă echipă cu alți concurenți timp de două zile, iar schimbarea a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor.



Valerie Lungu, Alex Gîlcă și Loredana Chivu. Foto: Antena 1

Valerie a făcut echipă cu Mirela Vaida, în timp ce soțul ei a pornit la drum alături de Loredana Chivu. Pe parcursul edițiilor, unii fani au observat că Alex Gîlcă părea mai relaxat și mai zâmbitor în compania colegei sale, iar unul dintre comentarii a stârnit o reacție ironică din partea soției sale.

Valerie Lungu, reacție ironică după comentariile fanilor

Schimbarea echipelor nu a trecut neobservată de telespectatorii emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Un internaut i-a atras atenția lui Valerie Lungu că soțul ei părea mult mai bine dispus în compania Loredanei Chivu decât atunci când se afla alături de ea.

„Cu tine, Alex mereu supărat, cu Loredana, mereu zâmbitor”, i-a scris un internaut.

Valeria Lungu a reacționat ironic după ce a citit mesajul, izbucnind în râs.

Reacția lui Valerie Lungu. Foto: TikTok

Ce i-a spus Valerie Lungu soțului ei după ce a făcut echipă cu Loredana Chivu

După cele două zile în care au concurat alături de alte persoane, echipele au revenit la formula inițială. Valerie Lungu nu a ratat ocazia de a-l lua la întrebări pe soțul ei, într-un schimb de replici cu tentă glumeață, în care a făcut aluzie la apropierea dintre el și Loredana Chivu.

„Vrei să te duci cu Loredana să le faci? Ai zis că te-ai înțeles bine cu Loredana. Ai avut gesturi, ai pus mâna pe silicon? Ai făcut ceva?”, a întrebat Valerie Lungu la „Asia Express”.

Valerie Lungu, declarații dure despre Raluca Bădulescu

Tensiunile din jurul competiției nu s-au oprit însă aici. Raluca Bădulescu a revenit în „Asia Express” în rolul de „handicap” pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda, iar interacțiunile sale cu Valerie Lungu au fost marcate de momente tensionate.

Ulterior, Valerie și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul Ralucăi Bădulescu, într-un live pe TikTok, unde a făcut declarații dure la adresa acesteia.

„Știți cum funcționează la Raluca? (...) Raluca face spume, că așa face ea, se opresc camerele și după zice «Hei, ce faci?» (...) Mai mare prefăcătorie nu există (...) Am impresia că nu ne uităm la aceeași emisiune (...) Raluca Bădulescu, care abia a intrat, și care înjură (...) Ea nu știe nimic în afară de organele genitale”, a spus Valerie Lungu, într-un live, pe TikTok.