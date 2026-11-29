Fosta glorie a echipei Rapid, Rică Răducanu, se confruntă din nou cu probleme de sănătate, la câteva luni după ce și-a fracturat coastele, în apartamentul lui din Mangalia. Recent, a cerut ajutorul medicilor, după ce a acuzat dureri cumplite. Nea Rică ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre necazurile prin care trece acum. A mai găsit însă puterea să se țină și de glume, să facă haz de necaz, așa cum îi e felul.

1/6 Rică Răducanu, fostul mare portar român, a ajuns iar pe mâna medicilor Foto: foto: Facebook

Rică Răducanu: „Refuz să mă operez, mi-e frică!”

Iată prin ce necazuri trece acum Rică Răducanu. Refuză operația, deși medicii susțin că ar fi cam singura și ultima soluție, ca să-l poată scăpa de durerile atroce de picioare și care iarna se acutizează:

„Din cauza gerului, a frigului, m-a luat din nou durerea de picioare, de genunchi, de-abia pot merge, stau mai mult în pat, mi-au făcut niște injecții în picioare, ca să mă mai lase durerile. Am genunchii praf, de când eram sportiv, am fost propus pentru operație, dar mi-e frică.

Ce să mai fac acum, la 80 de ani? Să stau prin spitale și un an de recuperare medicală? Mă mai chinuiesc așa, mai merg, mai stau. E însă boală grea, tăticule, e și foarte dureroasă, mai ales iarna, anchilozez de tot”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

„La bătrânețe, ori te vindeci mai greu, ori deloc, ca să facem și o glumă”

Însă, Nea Rică nu s-a refăcut complet, nici în urma căzăturii, din vară, când și-a fracturat coastele. Încă mai are de tras:

„Pe stânga mi-am mai revenit, dar nu pot să dorm pe partea dreaptă, cred că pe acolo încă e ceva, a fost fisurat și poate că încă nu s-a vindecat, mă doare și acum. Ce am mai tras, după ce am alunecat, în vară, pe scări, în apartamentul meu din Mangalia!

Am stat și prin spitale, soția a fost lângă mine, am și slăbit peste 10 kilograme, a fost greu de tot. Tată, la bătrânețe, ori te vindeci mai greu, ori deloc, ca să facem și o glumă”, a mai precizat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!, cu o mică doză de umor.

Rică Răducanu tot nu renunță, nici la 80 de ani, la marele lui viciu: jocurile de noroc

Fostul mare sportiv trebuie să se țină departe, în această perioadă, și de jocurile de noroc, viciu care i-a tocat, de-a lungul vremii, în jur de 100.000 de euro:

„Noroc că soția îmi ia, direct de la poștaș, banii de pensie, de peste 2.000 de lei, altfel, cred că îi cheltuiam pe toți, pe acolo, pe la păcănele. Ea îi împarte, pe medicamente, amândoi avem nevoie, pe mâncare și pe utilități, mai ales că s-au dublat prețurile la toate.

Eu, de fapt, mai merg pe la sala de jocuri și ca să socializez, mai spun bancuri, mai povestesc cu cei de acolo, despre anii mei de glorie, de când eram portar, am jucat și cu Pele. Din păcate, pe noi, ăștia, din „Generația de Aur”, nu ne mai bagă nimeni în seamă. Nu ne mai invită nimeni pe la evenimente, telefonul nu mai sună. Ziariștii mă mai caută, atât”, ni s-a mai confesat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!