Ce pensie încasează Rică Răducanu la 80 de ani. Fostul portar de la Rapid a făcut dezvăluiri despre bani, păcănele și câștigurile din fotbal: „Cred că am pierdut o casă și ceva”

Rică Răducanu a ajuns la vârsta de 80 de ani, însă poveștile sale de viață continuă să surprindă. Fostul mare portar al Rapidului a vorbit deschis despre veniturile pe care le are în prezent, despre pensia primită de la statul român, dar și despre sumele pe care le-a câștigat în perioada în care era fotbalist și actor. Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, acesta a dezvăluit că primește lunar o pensie de 2.400 de lei și a povestit cum a ajuns să piardă sume importante la jocurile de noroc.

Ce pensie încasează Rică Răducanu la 80 de ani. Foto: Instagram

Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Soția este cea care administrează banii

Ajuns la 80 de ani, fostul portar al echipei Rapid București a dezvăluit că pensia sa lunară este de 2.400 de lei. Deși banii intră lunar în bugetul familiei, Rică Răducanu spune că nu se ocupă personal de încasarea lor, responsabilitatea revenindu-i soției.

În cadrul discuției cu Ovidiu Ioanițoaia, fostul sportiv a făcut și câteva mărturisiri amuzante despre relația sa cu banii, amintindu-și că, în trecut, era obișnuit să cheltuiască rapid sumele pe care le primea.

„Pensie am 2.400 de lei. Îi ia nevastă-mea! Eu nu i-am luat niciodată. M-am și certat cu poștașul, că eu n-am semnat niciodată... N-am luat-o eu niciodată! Înainte mă chema lumea și-mi mai dădea 500 - 1.000 de lei... Eram boier! Făceam cinste la gagici, la toată lumea... Mai am și belele mele cu păcănelele! De la nea Viorel Lis am învățat... Cu el mergeam! N-am câștigat niciodată... Cred că am pierdut o casă și ceva”, a povestit Rică Răducanu.

Fostul portar a recunoscut astfel că jocurile de noroc i-au adus pierderi considerabile, experiență pe care o privește acum cu umor.

Rică Răducanu a câștigat mai mulți bani din actorie decât din fotbal

Puțini își amintesc că Rică Răducanu a avut și o experiență de aproximativ zece ani pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Acolo a colaborat cu nume importante ale teatrului românesc, printre care Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

Fostul sportiv susține că spectacolele îi aduceau câștiguri mai mari decât activitatea de fotbalist. Pentru fiecare seară în care urca pe scenă primea 1.000 de lei, însă programul său era uneori dat peste cap de convocările la echipa națională.

Rică Răducanu și-a amintit cu amuzament de acea perioadă și de felul în care își cheltuia banii câștigați.

„Din actorie am câștigat mai mult decât din fotbal. Aveam 1.000 de lei pe seară! Jucam la «Tănase» cu Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Erau dăți când nu mă duceam, că eram la națională cu portarii. Lumea striga: «Bă, dă-ne banii înapoi! Unde-i Rică?». Eu băgam vrăjeala mea... Am fost zece ani acolo. De la «Tănase» mă duceam la «Berlin» și îi cheltuiam cu gagici, cu dansatoare... Până s-a prins nevastă-mea care-i treaba! Ea știa că dacă-i luam, nu-i mai vedea a doua zi... Eu ajutam pe toată lumea! D-aia Dumnezeu m-a ajutat și m-a iubit toată lumea”, a mai spus fostul portar.

Cât câștiga Rică Răducanu în perioada în care era fotbalist

Nici veniturile obținute din fotbal nu au lipsit din poveștile fostului internațional român. Acesta a dezvăluit că cea mai bună remunerație din cariera sa a avut-o la Baia Mare, în perioada 1980-1981, când primea 50.000 de lei pe lună.

Pentru a arăta cât de importantă era suma la vremea respectivă, Rică Răducanu a făcut o comparație cu prețul unei mașini Dacia, care costa aproximativ 70.000 de lei.

După ce s-a apropiat de finalul carierei, fostul portar a ajuns să joace și pentru Crevedia, unde plata nu mai era făcută în bani, ci în produse alimentare. Mai exact, primea pui pentru fiecare meci disputat.

„Cel mai bine am câștigat la Baia Mare. Aveam 50.000 pe lună! O Dacie era 70.000. Înainte de a mă retrage am jucat la Crevedia și jucam pe 100 de pui pe meci! Jucam acasă cu stadionul plin, arbitrul îmi zicea: «Bagă-mi și mie, că mă știe lumea»! Le dădeam și lor zece pui. Aveam la mașină numărul «4 B 554». Jucam duminica, atunci când era cu soț și fără soț. Mai puteam eu câte un 1 la final! (n.r. - râde)

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Leafa mea era de o sută de pui pe săptămână! Aveam cinci, șase gagici și le dădeam câte trei pui. Pe vremuri avea lume de toate, umpleam mașina când plecam. Odată am luat și 50 de pui vii. Când au mai deschis unii portbagajul, au sărit vreo 10, dar i-am prins repede”, a relatat Rică Răducanu.

Ce spune Rică Răducanu despre restaurant de pe litoral

În aceeași emisiune, fostul portar a ținut să lămurească și informațiile apărute de-a lungul timpului în presă despre un restaurantul pe care l-ar deține pe litoralul românesc.

Rică Răducanu a negat că ar fi fost vreodată proprietarul unui astfel de local, explicând că afacerea aparține unor membri ai familiei sale. El susține că rolul său este mai degrabă unul de imagine și că nu se ocupă de administrarea restaurantului.

„N-am avut niciodată niciun restaurant la mare. Eu sunt doar cu vrăjeala acolo... Verii și nepoții îl au. Eu sunt doar pentru imagine! O ciorbă, o bere la halbă, fripturele... Consumație mică! Nepotul meu a tăiat patru porci și nu îi mânca nimeni”!, a declarat acesta.

Rică Răducanu a fost convocat de 61 de ori la echipa națională a României și rămâne una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc. La 80 de ani, fostul portar continuă să atragă atenția prin poveștile sale savuroase despre fotbal, teatru, bani și întâmplările din afara terenului.