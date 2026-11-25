Ariana Grande și Ricky Alvarez par mai apropiați ca niciodată, iar surse din anturajul lor susțin că cei doi se gândesc serios la viitorul relației, inclusiv la căsătorie. La aproape un deceniu după ce s-au separat, cântăreața, în vârstă de 33 de ani, și dansatorul Ricky Alvarez, în vârstă de 35 de ani, se bucură de o nouă etapă împreună.

Ariana Grande și iubitul ei, Ricky Alvarez. Foto: Instagram

Cei doi au fost împreună în 2015, dar s-au despărțit în 2016. Cu toate acestea, au reluat legăturile și au fost văzuți împreună pe covorul roșu în această lună și pare că focul s-a reaprins și e mult mai mare.

Ariana Grande se căsătorește?

Ariana Grande și Ricky Alvarez urmează să petreacă Ziua Recunoștinței împreună cu familia artistei la New York, unde obișnuiesc să urmărească parada Macy’s Thanksgiving Day, o tradiție de familie. Potrivit unor surse citate de Page Six, apropiații sunt încântați de această împăcare și îl îndrăgesc pe Ricky. Reprezentanții Arianei Grande nu au comentat informațiile.

„Ariana se gândește cu siguranță la căsătoria cu Ricky. Sincer, nu a fost niciodată atât de fericită și calmă. Lucrurile par să meargă foarte bine. El merge aproape peste tot cu ea.

Își petrec Ziua Recunoștinței împreună cu familia ei în New York. Familia ei adoră să meargă împreună la parada de Ziua Recunoștinței de la Macy's. Este o tradiție a lor. Toți sunt foarte fericiți pentru ea. Toți îl iubesc pe Ricky”, a spus o sursă pentru publicația citată.

Zvonurile privind o împăcare au reapărut în vara acestui an, după ce Alvarez a fost văzut în Texas, la o oprire din cadrul turneului „Eternal Sunshine”. La începutul lunii noiembrie, cei doi și-au făcut din nou apariția oficială pe covorul roșu, ca un cuplu, la premiera de la New York a filmului „Focker-In-Law”.

O poveste începută în 2015 și o prietenie păstrată în timp

Ariana Grande și Ricky Alvarez s-au cunoscut în 2015, când el făcea parte din echipa de dansatori din turneul „Honeymoon”. Relația lor a devenit publică în vara acelui an, în urma celebrului episod din patiseria din California, cunoscut sub numele de „donut-gate”. Atunci, ei au fost surprinși sărutându-se în brutărie.

În februarie 2016, cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu la o petrecere Spotify pre-Grammy din Los Angeles. În luna mai a acelui an, Ariana Grande a lansat „Moonlight”, o melodie de pe albumul ei „Dangerous Woman”, scrisă în colaborare cu Victoria Monét, care a fost inspirată de relația ei cu Alvarez.

„Așa a numit-o Ricky într-o seară.Cred că a fost după primul lor sărut. A așteptat mult timp să o sărute, iar ea a fost cu adevărat impresionată. Este un adevărat gentleman, iar piesa este o mică comemorare minunată a începutului relației lor”, a spus Monét despre piesă pentru Billboard.

Cu toate acestea, ei s-au despărțit în 2016, dar au rămas în relații bune, destul de apropiate. Ricky lucra ca fotograf în timpul turneului „Sweetener World Tour” din 2019 al artistei. Ariana Grande a cântat despre Alvarez și în piesa ei de succes din 2018, „thank u, next”.

În perioada în care au fost despărțiți, Ariana Grande a avut o relație celebră cu regretatul rapper Mac Miller, s-a logodit cu Pete Davidson, fost membru al emisiunii „Saturday Night Live”, a fost căsătorită cu Dalton Gomez și s-a întâlnit cu Ethan Slater.