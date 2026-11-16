Ariana Grande își reduce aparițiile publice. Ce rol are iubitul ei, Ricky Alvarez, în noul stil de viață al artistei

După ce a anunțat în urmă cu câteva luni că va face un pas înapoi din lumina reflectoarelor, Ariana Grande pare să fi găsit echilibrul între carieră și viața personală. Deși în ultimele săptămâni a avut mai multe apariții publice legate de promovarea noului său film, apropiații artistei susțin că aceasta intenționează să revină curând la un stil de viață mai discret.

Ariana Grande reduce din aparițiile publice Foto: getty images

Ariana Grande și Ricky Alvarez și-au oficializat relația

Unul dintre cele mai comentate momente a fost apariția de pe covorul roșu de la premiera din New York a filmului de comedie Focker-in-Law. Ariana Grande a ales să participe alături de Ricky Alvarez, partenerul său de viață, marcând astfel prima lor apariție oficială ca și cuplu după împăcarea care a avut loc anul acesta, potrivit Daily Mail.

Artista a purtat o rochie vintage semnată Badgley Mischka, iar alături de iubitul său a afișat o atitudine relaxată și zâmbitoare. Potrivit unor surse apropiate, prezența lui Ricky Alvarez în viața sa îi oferă stabilitate și siguranță într-o perioadă în care încearcă să își protejeze sănătatea și starea de bine.

Deși a revenit pentru scurt timp în atenția publicului, apropiații vedetei spun că planurile sale nu includ o întoarcere completă la ritmul intens de altădată. Ariana Grande ar urma să își limiteze aparițiile publice după încheierea campaniei de promovare a filmului.

Mai mult, artista și-a anulat recent participarea la emisiunea lui Seth Meyers, fără a oferi un motiv oficial. Potrivit surselor citate de presa internațională, decizia ar fi fost luată pentru a evita suprasolicitarea și pentru a avea suficient timp de odihnă între aparițiile publice programate.

O poveste de dragoste începută în urmă cu mai bine de zece ani

Relația dintre Ariana Grande și Ricky Alvarez nu este una nouă. Cei doi au format un cuplu între 2015 și 2016, după ce dansatorul a făcut parte din echipa artistei în timpul turneului Honeymoon Tour.

După despărțire, numele lui Ricky Alvarez a fost inclus chiar și în celebra piesă Thank U, Next, lansată de cântăreață în 2018. La aproape un deceniu de la despărțire, cei doi s-au regăsit și au decis să își mai acorde o șansă.

Potrivit apropiaților, Ariana apreciază stilul de viață echilibrat al partenerului său și relația apropiată pe care acesta o are cu familia și prietenii.

Artista pune mai mult accent pe viața personală

Surse apropiate Arianei Grande susțin că aceasta își dorește să petreacă mai mult timp alături de cei dragi, de animalele sale de companie și de prieteni.

Deși se află într-o perioadă de pauză profesională, Ariana Grande continuă să lucreze la idei pentru viitoare proiecte muzicale și la dezvoltarea brandului său de beauty.

În ultimele luni, artista s-a aflat în centrul discuțiilor și din cauza aspectului său fizic, după ce aparițiile publice au stârnit îngrijorarea unor fani.

Ariana Grande a respins în repetate rânduri speculațiile privind starea sa de sănătate și a precizat că decizia de a se retrage temporar din atenția publică a fost planificată de mai mult timp.

Potrivit apropiaților, prioritatea sa rămâne în prezent odihna și menținerea unui echilibru între viața personală și cea profesională, iar Ricky Alvarez ar fi una dintre persoanele care o încurajează să spună mai des „nu” proiectelor care îi pot încărca excesiv programul.