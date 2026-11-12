Ariana Grande și Ricky Álvarez, apariție de senzație pe covorul roșu, la zece ani de la despărțire. Cum s-au lăsat pozați

Ariana Grande și Ricky Álvarez au apărut împreună pentru prima dată pe covorul roșu, cu ocazia promovării noului film din franciza „Socrii de coșmar”.

Cum s-a afișat artista Foto: profimedia

Ținuta purtată de Ariana Grande

Artista a atras atenția într-o rochie vintage Badgley Mischka din anii ’90, într-o nuanță argintiu-gri cu model în carouri, decorată cu aplicații florale pe corset și completată de o fustă amplă. Look-ul a fost întregit de o coafură simplă, cu părul prins într-o coadă scurtă, legată cu o panglică albă.

La rândul său, Ricky Álvarez a optat pentru un sacou negru, o cămașă albă purtată descheiată la gât, blugi închiși la culoare și ghete maro.

După fotografiile realizate împreună, acesta s-a retras pentru a-i permite cântăreței să pozeze singură în fața fotografilor, potrivit Wealth of Greeks.

Cei doi au împărtășit ulterior și un moment mai relaxat pe rețelele sociale. Álvarez a publicat pe Instagram Stories un selfie zâmbitor alături de Grande, însoțit de descrierea „Fockers”, o referire la filmul pe care artista îl promovează.

Ariana Grande a redistribuit imaginea pe propriul cont.

Rolul artistei în noul film din iubita serie „Socrii de coșmar”

În noul film al seriei Socrii de coșmar, intitulat Focker-In-Law, Ariana Grande o interpretează pe Olivia Jones, iubita lui Henry Focker, personaj jucat de Skyler Gisondo. Ben Stiller revine în rolul lui Greg Focker, iar Robert De Niro îl interpretează din nou pe Jack Byrnes.

Povestea o introduce pe Olivia în familie cu ocazia aniversării de 80 de ani a lui Jack. Deși tânăra reușește să îi cucerească pe majoritatea membrilor familiei, Greg începe să o privească cu suspiciune. Situația se complică după ce Henry anunță că intenționează să o ceară în căsătorie, determinându-l pe Greg să descopere ce crede el că ascunde Olivia.

Filmul este regizat de John Hamburg, unul dintre scenariștii producțiilor anterioare ale francizei. Din distribuție mai fac parte Owen Wilson, Blythe Danner și Teri Polo, alături de noii veniți Beanie Feldstein și Eduardo Franco. Focker-In-Law va ajunge în cinematografele din Statele Unite pe 25 noiembrie.