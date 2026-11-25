Celebrul chef britanic Gordon Ramsay a fost desemnat să conducă noua echipă de prezentatori a emisiunii auto Top Gear, difuzată de BBC, care se întoarce pe micile ecrane după o pauză prelungită.

Gordon Ramsay va fi prezentator la Top Gear. Foto: Instagram

Filmările vor începe anul viitor, alături de alți co-prezentatori care urmează să fie anunțați, iar lansarea oficială este programată pentru anul 2028. Emisiunea a fost suspendată în 2022, în urma unui accident grav suferit de fostul prezentator Andrew Flintoff. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase.

Într-o declarație în care își anunță noul rol, Ramsay a spus că vrea să aducă „o energie și o ambiție proaspătă” formulei serialului și vrea să fie „surprinzător, distractiv și cu cantitatea potrivită de haos”.

Când a început pasiunea lui Gordon Ramsay pentru mașini

Miercuri, chef Gordon Ramsay, în vârstă de 60 de ani, a mărturisit că dragostea sa pentru automobile datează din copilărie, crescând în apropierea circuitului de curse Silverstone din Northamptonshire.

„Mă cățăram peste garduri și mă strecuram să văd cursele. Acel entuziasm timpuriu a stârnit o pasiune de-o viață pentru mașini, sporturi cu motor, design frumos și inginerie extraordinară.

În cele mai bune momente ale sale, Top Gear a fost mereu despre neprevăzut – surprinzător, distractiv și cu exact doza potrivită de haos. Acesta este spiritul pe care vrem să construim, aducând o energie proaspătă și ambiție pentru a crea ceva cu adevărat captivant pentru o nouă generație de telespectatori”, a declarat Ramsay, conform BBC.

Bucătarul nu este străin de universul auto, deținând o colecție impresionantă de mașini, printre care modele Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover și un McLaren Senna. De asemenea, a apărut de trei ori ca invitat în cadrul emisiunii (în 2002, 2006 și 2017), iar recent a participat la o cursă a celebrităților la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas.

Reacția lui Richard Hammond și planurile BBC

Lansată în 1977, emisiunea Top Gear a cunoscut succesul global în anii 2000, sub conducerea trioului format din Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May. După plecarea acestora, formatul a fost preluat pe rând de Chris Evans și Matt LeBlanc, iar din 2018 de Andrew Flintoff, Paddy McGuinness și Chris Harris.

Fostul prezentator Richard Hammond a salutat numirea lui Ramsay la postul BBC Radio 4, glumind că bucătarii celebri iubesc patru lucruri: „înjurăturile, gătitul, ceasurile mari și mașinile”.

Hammond, care a suferit la rândul său un accident grav la filmări în 2006, a dezvăluit că BBC i-a propus să revină la cârma noului sezon, însă a refuzat. „Au vorbit cu mine despre posibilitatea de a conduce noul Top Gear, dar nu vreau să-l trag înapoi spre ceea ce a fost”.

Directorul de divertisment al BBC, Ed Havard, a declarat că, prin felul său de a fi, Gordon Ramsay este omul perfect pentru această emisiune. „El aduce pasiune, joacă, credibilitate autentică în lumea automobilismului și genul acela de instinct competitiv contagios care definește spectacolul la apogeu.”

Se zvonea că actorul de comedie Jimmy Carr ar fi fost în discuții pentru a se alătura gazdelor, dar marți s-a relatat că s-a „retras”.