Iulia Vântur a publicat un mesaj plin de recunoștință dedicat tatălui lui Salman Khan, cu ocazia aniversării acestuia. Vedeta, care locuiește de mai mulți ani în India și este apropiată de celebra familie Khan, a vorbit despre legătura specială pe care o are cu scenaristul și despre sprijinul pe care l-a primit de-a lungul timpului.

Iulia Vântur, mărturisiri despre tatăl lui Salma Khan Foto: instagram

Mesajul transmis de Iulia Vântur

Stabilită în India, unde și-a construit o nouă carieră în muzică și divertisment, Iulia Vântur s-a integrat treptat în cultura locală și în cercul apropiat al lui Salman Khan. De-a lungul anilor, vedeta a lăsat să se înțeleagă că relația cu familia actorului este una foarte apropiată.

Cu ocazia zilei de naștere a lui Salim Khan, tatăl celebrului actor de la Bollywood, Iulia Vântur a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-a mulțumit pentru afecțiunea și susținerea oferite.

„Locul unde îmi găsesc fericirea. La mulți ani unui suflet frumos și înțelept, care m-a făcut să simt că aparțin, că sunt acasă. Nu am decât recunoștință și iubire pentru tine! Fie ca tu să fii mereu protejat, puternic și fericit”, a scris vedeta.

Mesajul sugerează relația apropiată pe care aceasta o are cu familia Khan și recunoștința pe care o poartă pentru modul în care a fost primită în cercul lor.

O viață nouă în India

După succesul obținut în televiziunea din România, Iulia Vântur a ales să își continue parcursul profesional în India. De-a lungul anilor, aceasta a lansat mai multe proiecte muzicale și a participat la numeroase evenimente importante din industria de divertisment indiană. În tot acest timp, vedeta a fost asociată frecvent cu Salman Khan, însă cei doi au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Mesajul publicat acum arată însă încă o dată legătura strânsă pe care Iulia Vântur o are cu familia actorului și respectul pe care îl poartă tatălui acestuia, una dintre cele mai influente figuri din cinematografia indiană.

Cu ce probleme s-a confruntat tatăl actorului indian

Mesajul publicat acum de Iulia Vântur vine la câteva luni după o perioadă dificilă pentru familia Khan. În februarie, Salim Khan, tatăl celebrului actor de la Bollywood, a ajuns de urgență la spital după ce a suferit o hemoragie cerebrală minoră.

În acele momente, atât Salman Khan, cât și Iulia Vântur au fost surprinși la unitatea medicală, fiind alături de acesta pe parcursul recuperării.