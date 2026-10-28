 Iulia Vântur, apariție surpriză alături de o fostă colegă de la PRO TV. Cine a vizitat-o în India, după ce s-a zvonit că va prezenta „Dansez pentru tine”
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FotoIulia Vântur, apariție surpriză alături de o fostă colegă de la PRO TV. Cine a vizitat-o în India, după ce s-a zvonit că va prezenta „Dansez pentru tine”

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În ultimele săptămâni, în mediul online au apărut tot mai multe speculații privind revenirea emisiunii „Dansez pentru tine” la PRO TV. În timp ce zvonurile continuă să circule, Iulia Vântur a primit o vizită specială în India. Vedeta s-a întâlnit cu Andreea Esca și fiica acesteia, Alexia Eram, care au ajuns la Mumbai.

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Foto: instagram

Unde s-au întâlnit cele două vedete Pro Tv

Andreea Esca a publicat pe Instagram un filmuleț surprins pe aeroportul din Mumbai, unde Iulia Vântur le-a întâmpinat cu un mesaj de bun venit. În imagini, vedeta le aștepta pe cele două cu o pancartă pe care scria „Bine ați venit!”, moment în care prezentatoarea PRO TV poate fi auzită spunând: „Te-am văzut”.

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Foto: instagram

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a povestit la rândul său că vizita în India a reprezentat o experiență complet nouă pentru ea.

„Prima oară în India și, sincer, nu știam la ce să mă aștept. O țară a contrastelor, cu locuri superbe, clădiri impresionante, culori și costume spectaculoase, dar și multă sărăcie, suferință... E un loc care te surprinde la fiecare pas și te face să realizezi cât de diferite pot fi lumile în care trăim”, a scris influencerița.

Fiica Andreei Esca a mărturisit că anumite experiențe i-au amintit de participarea la „America Express”, unde a concurat în echipă cu fratele ei, Aris.

„Mi-a amintit de America Express, cumva. Și m-a impresionat același lucru: cum cei săraci dau din puținul pe care îl au și altora”, a adăugat Alexia Eram.

Tot pe Instagram, Alexia Eram le-a transmis urmăritorilor că urmează să împărtășească mai multe imagini și impresii din călătoria sa.

„Am aterizat în Mumbai și am multe să vă povestesc”, a scris aceasta.

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Foto: instagram

Andreea Esca a revenit în India, după 32 de ani

Andreea Esca a oferit la rândul ei detalii despre vizita în India și a dezvăluit că nu este pentru prima dată când ajunge în această țară.

„Am decis să-i mai dau o șansă Indiei, după 32 de ani. Deși și acum merg cu treabă! Prima dată am fost reporter, cu ocazia primului zbor direct București - New Delhi, de după Revoluție. Acum particip, ca în fiecare an, la lansarea iconicului calendar Pirelli”, a explicat prezentatoarea.

Vedeta de la PRO TV a vorbit și despre contrastele pe care le-a observat din nou în India.

„India este țara marilor contraste în continuare. Nu-mi pare nimic schimbat față de acum 30 de ani. Un miliard și jumătate de cetățeni care trăiesc între case de sute de milioane de euro, palate istorice cu arhitecturi deosebite, bijuterii cu pietre prețioase, mătăsuri, cașmir și o masă caldă oferită de către un templu religios”, a scris Andreea Esca.

În timpul vizitei, prezentatoarea și Alexia Eram au explorat mai multe zone ale țării și s-au întâlnit cu prieteni ai Iuliei Vântur, care le-au vorbit despre industria filmului indian, televiziune și cultura locală.

Ar putea reveni „Dansez pentru tine” înapoi pe TV?

 În ultima perioadă, în piața media au apărut tot mai multe informații potrivit cărora emisiunea „Dansez pentru tine” ar putea reveni în grila PRO TV.

Deși postul nu a confirmat oficial relansarea formatului, o serie de detalii din mediul online au alimentat speculațiile.

Printre acestea se numără și activitatea recentă a Roxanei Hulpe. Prezentatoarea Știrilor PRO TV din weekend a publicat pe Instagram imagini de la un antrenament de dans sportiv susținut alături de Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni mondiali și europeni la categoria standard adulți.

În acest context, apariția sa în sala de dans a atras imediat atenția internauților și a generat întrebări despre o posibilă legătură cu revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”.

Deocamdată, însă, nu există informații oficiale care să confirme că antrenamentele prezentatoarei au vreo legătură cu celebrul format de televiziune. 

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