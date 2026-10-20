Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”

Andreea Esca a anunțat că se află în India, o destinație pe care o revede după mai bine de trei decenii. Prezentatoarea știrilor PRO TV a dezvăluit că ultima sa vizită în această țară a avut loc în urmă cu 32 de ani, pe vremea când lucra ca reporter și a plecat cu primul zbor direct București - New Delhi de după Revoluție.

Foto: Captură video/Instagram

Motivul pentru care revine jurnalista în India

Andreea Esca a publicat pe pagina sa de Instagram două imagini, prin care a anunțat că va călători în India, pentru prima dată în 30 de ani. De această dată, jurnalista a ajuns în India pentru a participa la lansarea celebrului calendar Pirelli, eveniment la care este prezentă în fiecare an. Într-una dintre fotografii, Andreea Esca a „călătorit” în timp și le-a prezentat fanilor cum arăta când a ajuns în India prima dată.

„Am decis să-i mai dau o șansă Indiei, după 32 de ani. Deși și acum merg cu treabă! Prima dată am fost reporter, cu ocazia primului zbor direct București - New Delhi, de după Revoluție. Acum particip, ca în fiecare an, la lansarea iconicului calendar Pirelli. O să încerc să țin un jurnal! Pe curând”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Vedeta a lăsat de înțeles că își dorește să împărtășească experiențele trăite în timpul călătoriei, promițând urmăritorilor săi un adevărat jurnal de călătorie.

Alexia Eram o va însoți

În cadrul unui interviu recent, Alexia Eram a vorbit despre noutățile din viața sa și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare. Printre acestea se numără și o deplasare în India, unde va lucra la un nou proiect. Creatoarea de conținut va rămâne acolo pentru o perioadă scurtă, urmând să revină ulterior la celelalte activități profesionale.

„Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo”, a spus ea pentru Cancan.

Întrebată cum reușește să țină pasul cu toate responsabilitățile și proiectele în care este implicată, Alexia Eram a mărturisit că nu are o rețetă specială. Pentru ea, motivația vine din pasiunea pentru munca sa și din faptul că îi place ceea ce face.

Vedeta consideră că este important ca fiecare persoană să își găsească un domeniu profesional care să îi ofere satisfacție și împlinire, astfel încât activitățile zilnice să nu fie percepute doar ca obligații.

„Cred că așa sunt eu. Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere.”

Alexia Eram, despre meseria mamei sale: „E destul de greu”

Alexia Eram este cunoscută publicului și datorită mamei sale, celebra prezentatoare de știri Andreea Esca. De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat dacă tânăra s-a gândit vreodată să urmeze aceeași carieră ca mama sa.

Deși a luat în calcul această posibilitate, Alexia a recunoscut că prezentarea știrilor nu este un domeniu în care s-ar vedea lucrând, considerând că presupune multă seriozitate și exercițiu.

„M-am mai gândit așa (n.r. la a face meseria mamei sale), că e normal, dar e un segment prea serios pentru mine, n-aș putea să prezint știrile. E destul de greu. Da, am încercat să citesc de pe prompter. I-am rugat să-mi pună fix la viteza cu care citește mama știrile și e ceva rău”, a spus Alexia Eram pentru spynews.ro.