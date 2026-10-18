Andreea Esca a povestit tot. Nadia Comăneci și Loredana Groza, așa cum puțini le cunosc

Andreea Esca a povestit câteva momente speciale petrecute alături de Nadia Comăneci și Loredana Groza, două dintre cele mai cunoscute femei din România, pe care le apreciază atât pentru performanțele profesionale, cât și pentru felul lor de a fi. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a vorbit despre prietenia de lungă durată cu fosta mare gimnastă și despre seriozitatea cu care artista se pregătește înaintea concertelor.

Andreea Esca Foto: click.ro

Vedeta a dezvăluit că, în ciuda diferențelor de vârstă dintre persoanele prezente la o petrecere la care a participat alături de cele două, distracția s-a prelungit până la final în compania lor. Pentru Andreea Esca, energia și rezistența de care dau dovadă Nadia Comăneci și Loredana Groza au legătură și cu disciplina pe care o aplică în carieră.

Andreea Esca: „Am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana”

Prezentatoarea TV consideră că performanța presupune multă muncă și consecvență, însă asta nu înseamnă că oamenii care au succes nu știu să se bucure de timpul liber. Dimpotrivă, spune ea, Nadia Comăneci și Loredana Groza reușesc să îmbine seriozitatea profesională cu momentele de relaxare.

„Mă rog, fiecare în domeniul ei cred că face același lucru, anume performanță. Cert este că, și dacă vorbim despre a trăi în afara carierei sau despre a te bucura la o petrecere, pur și simplu, ele știu să se și distreze”, a povestit Andreea Esca.

Apoi, vedeta a oferit un exemplu care arată cât de bine se simte în compania celor două.

„De pildă, eram undeva și, deși erau foarte mulți oameni tineri cu noi, am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana”, a spus prezentatoarea pentru okmagazine.ro.

În opinia sa, „antrenamentul” dobândit în profesie poate fi util și în afara activității de zi cu zi. „Cred că «antrenamentul» ăsta pe care îl ai în profesie te ajută să faci față și atunci când petreci”, a explicat ea.

Andreea Esca, despre prietenia de zeci de ani cu Nadia Comăneci

Relația dintre Andreea Esca și Nadia Comăneci durează de mulți ani. Cele două au avut ocazia să petreacă timp împreună și în afara evenimentelor publice, iar unul dintre momentele importante pentru prezentatoarea TV a fost botezul lui Dylan, fiul fostei gimnaste, care are în prezent 20 de ani.

Andreea Esca a fost atunci alături de Nadia Comăneci în Statele Unite ale Americii și a filmat evenimentul de familie. Amintirea i-a rămas vie, iar prezentatoarea a vorbit cu apreciere despre felul în care fosta campioană a rămas aceeași persoană modestă, în ciuda succesului internațional.

„Știu că cel mai mult timp pe care l-am petrecut împreună a fost atunci când a avut loc botezul fiului ei, Dylan, care are acum 20 de ani. Da, am și filmat atunci la botez. Nadia e un om extraordinar!”, a mărturisit Andreea Esca.

Vedeta a remarcat și o trăsătură pe care o apreciază atât la Nadia Comăneci, cât și la Loredana Groza: cele două nu și-au pierdut naturalețea și au rămas cu picioarele pe pământ, indiferent de rezultatele obținute în carieră.

„Niciuna dintre ele nu și-a pierdut simțul realității, au rămas cu picioarele pe pământ. Adică oricât de mari sunt fiecare pe palierul ei, uman au rămas exact cum au fost de la bun început, absolut normale, absolut pământene, cu o rutină de viață și cu o seriozitate în pregătirea evenimentelor”, a adăugat prezentatoarea.

Ce face Loredana Groza înainte de concerte

Andreea Esca a vorbit și despre modul riguros în care Loredana Groza se pregătește înainte de spectacole. Deși are o carieră îndelungată și este obișnuită cu scena, artista tratează fiecare concert cu aceeași atenție ca la începuturile sale.

„Chiar și acum, înainte de concerte, Loredana este ca o începătoare care își dorește să devină vedetă: nu vorbește o zi, mănâncă anumite lucruri, face sport, repetă până în cel mai mic detaliu, știe exact cu ce se îmbracă și în ce ordine se succed ținutele. Iar de toate acestea se ocupă ea însăși!”, a dezvăluit Andreea Esca.

Prezentatoarea a observat aceeași disciplină și în cazul Nadiei Comăneci, cu care a colaborat în cadrul unor evenimente, inclusiv la Sports Festival și la TIFF, unde a participat la lansarea documentarului despre viața fostei gimnaste.

„Efectiv, ea se pregătește ca și cum ar fi Nadia de la 16 ani care a venit acum la Olimpiadă!”, a explicat Andreea Esca.