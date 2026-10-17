 „Vorbesc cu o geantă-cățel!” Andreea Esca, despre experiența inedită de la Bucharest Fashion Week
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„Vorbesc cu o geantă-cățel!” Andreea Esca, despre experiența inedită de la Bucharest Fashion Week

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Andreea Esca a atras toate privirile la Bucharest Fashion Week, unde a venit să susțină creatorii de modă români și să admire cele mai noi colecții. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a ales ținute elegante, în nuanțe de negru, și a intrat în atmosfera evenimentului, încercând inclusiv câteva lucruri mai puțin obișnuite pentru ea. Vedeta a povestit cu umor despre experiența trăită și despre accesoriile care au făcut-o să iasă din zona de confort.

Andreea Esca
Andreea Esca Foto: instagram

Printre detaliile care au atras atenția s-au numărat ochelarii de soare purtați în interior și o geantă neconvențională, în formă de cățel alb. Andreea Esca s-a fotografiat cu accesoriul inedit, demonstrând că a intrat în spiritul unui eveniment în care originalitatea și exprimarea personală sunt la loc de cinste.

Prezentatoarea nu a fost singură la festival. Aceasta s-a fotografiat și alături de fiica sa, Alexia Eram, care a avut, la rândul ei, o apariție elegantă. Cele două au profitat de ocazie pentru a urmări prezentările și pentru a se întâlni cu oameni dragi.

Andreea Esca: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”

Andreea Esca a împărtășit pe rețelele de socializare câteva impresii despre participarea la Bucharest Fashion Week. Cu umorul care o caracterizează, vedeta a recunoscut că atmosfera evenimentului a determinat-o să încerce lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar face.

„Lucruri bizare pentru mine, dar încercate, pentru că… Fashion Week! Mă îmbrac des în negru, port ochelari de soare în interior, fac multe fotografii, de dragul fotografiilor, vorbesc cu o geantă-cățel!”, a scris prezentatoarea.

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Foto: Instagram

Mesajul său surprinde latura relaxată a participării la eveniment, unde regulile vestimentare sunt mai permisive, iar accesoriile neobișnuite fac parte din spectacol. Geanta în formă de cățel a fost unul dintre elementele care au completat experiența vedetei și au oferit un motiv în plus pentru fotografii.

Dincolo de aceste mici excentricități, Andreea Esca a ținut să sublinieze că experiența a însemnat mult mai mult decât ținute și accesorii. Întâlnirile cu prietenii, colecțiile prezentate și susținerea designerilor români au fost printre lucrurile care i-au făcut plăcere.

„Ce nu e bizar: mă văd cu oameni dragi, admir colecții, care mai de care, sunt alături de designerii români, râd mult, și încep și închei tot, la o cafea”, a mai mărturisit vedeta.

Astfel, apariția sa la Bucharest Fashion Week a fost și un prilej de relaxare, socializare și descoperire a creațiilor semnate de designeri autohtoni.

Bucharest Fashion Week a reunit designeri români și internaționali

Prezența Andreei Esca la eveniment a fost legată și de dorința de a susține industria modei din România. Prezentatoarea a urmărit colecțiile și a fost alături de creatorii locali, într-un eveniment care aduce în prim-plan atât nume românești, cât și designeri din străinătate.

Ediția din acest an a Bucharest Fashion Week se încheie pe 17 octombrie și prezintă colecțiile pentru sezonul primăvară-vară 2027. După debutul recent în calendarul oficial al Săptămânii Modei de la Milano, evenimentul din Capitală reunește creatori români și internaționali din țări precum Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Kazahstan.

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