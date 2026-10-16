Cum a slăbit chef Adi Hădean de la aproape 150 de kilograme! Ce greșeli îi sfătuiește pe oameni să evite

Chef Adi Hădean, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, recunoaște că a avut o problemă cu kilogramele în plus și spune cum a reușit el să facă față acestei provocări. Acesta susține că a fost întrebat de un urmăritor cum a reușit să slăbească și a povestit tot parcursul său, dar și cum reușește să nu se abată de la această luptă.

Chef Adi Hădean. Foto: Instagram

Problemele cu kilogramele au apărut încă din școala generală

Pe pagina sa de Instagram, chef Adi Hădean a mărturisit că problema kilogramelor în plus a apărut încă din școala generală. Atunci, mama lui l-a dus la medic pentru a-i prescrie un regim adecvat. În liceu s-a apucat de sport, mai exact de arte marțiale, de care s-a ținut câțiva ani. Cu toate acestea, mai târziu a ajuns la 150 de kilograme.

„După ce am renunțat la artele marțiale, mulți ani mai târziu, am început să mă îngraș din nou până am trecut de 130 kg. Când am realizat că nu mă mai pot mișca, am început să fac mult cardio, după care am început să alerg. Și am alergat mult, mult de tot, mii de kilometri. Am ajuns iar la 97-98 kg.

Au trecut anii, am lăsat alergarea, m-am scufundat în muncă, stres, griji și în meseria mea, care, între noi fie vorba, e cea mai bună meserie pentru unul gras și pofticios. Și m-am îngrășat iar, până la 149 și un pic de kg. Eram în buza 150, când am constatat că viața nu mai poate fi trăită așa și am început să-mi caut de grijă și de sănătate. Acum, cum faci să slăbești? Poate fi foarte complicat”, a mărturisit bucătarul.

Ce greșeli fac oamenii în procesul lor de slăbire

Trecând deja prin această experiență, chef Adi Hădean a constatat că și pentru el a fost extrem de greu și a subliniat greșelile pe care oamenii le fac atunci când se gândesc să slăbească.

„Cred că unul dintre motivele pentru care oamenii nici măcar nu se apucă e că-și fixează obiective prea îndepărtate și nerealiste. Suferă din cauza propriei imaginații. Spui că vrei să dai jos 20 de kg într-un an și deja ți-ai pus un obiectiv care poate să-ți garanteze insuccesul. Dacă mai dai și peste un antrenor cu propriile lui obiective care trage de tine ca să te slăbească X kg în atâta timp, riști accidentări sau să-ți pierzi cheful. De asta, cred că e important să-ți fixezi obiective mici”, a menționat bucătarul.

Cum procedează chef Adi Hădean

Când vine vorba despre obiectiv, chef Adi Hădean susține că important este să ajungă la sală, chiar dacă poate nu are starea necesară. În acest context, bucătarul menționează că nu trebuie să se forțeze prea mult pentru a nu se accidenta și nu trebuie să transforme mersul la sală într-un chin mental și fizic.

„Pentru că mai devreme sau mai târziu ajungi să spui: „Da' ce-mi trebuie mie treaba asta?” Și te întorci după aceea la vechile obiceiuri care te-au și adus în starea în care ești. Nu reduc porțiile la jumătate, nu stau nemâncat 40 de ore. Vreau doar să mănânc ceva mai puțin decât mâncam ca să ajung așa cum sunt. Cum urmărești asta? Ții un jurnal. Un jurnal foarte sincer care să-ți arate cât mănânci în realitate. (...)

Cam asta e pe scurt. În rest, nimic nu bate insistența. Mai faci și azi și până la urmă rezultatele se văd. Poate nu într-un an, poate nu în 3 luni, poate nu cu viteza cu care îți dorești, dar e important să alegem permanent cum vrem să ne trăim viața. E o alegere zilnică. Dacă azi vrei să trăiești bine, trebuie să faci lucrurile care te ajută să trăiești bine azi. Fă azi pentru azi, nu neapărat azi pentru mâine, că azi pentru mâine nu e un lucru de care se poate ține toată lumea. Azi pentru azi poate fi suficient pentru început”, a mai spus chef Hădean pe Instagram.