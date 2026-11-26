Traficul sufocant și criza acută a locurilor de parcare din București au adus-o din nou la capătul răbdării pe Oana Roman.

Oana Roman, revoltată de situația din București Foto: Instagram

Într-o reacție tranșantă postată pe rețelele de socializare, vedeta a povestit cum o simplă deplasare prin Capitală s-a transformat într-un coșmar de aproape două ore, încheiat fără rezultat, după ce nu a reușit sub nicio formă să găsească un loc unde să își lase mașina.

Oana Roman, scoasă din minți după ce a pierdut aproape două ore pe drumuri

Vizibil revoltată, Oana Roman a mărturisit că s-a învârtit timp de 40 de minute în căutarea unui loc de parcare, iar în cele din urmă a renunțat și s-a întors acasă, criticând dur modul în care este administrată Capitala.

„Acest oraș a devenit absolut sinistru. Am căutat un loc de parcare 40 de minute, am pierdut căutând un loc de parcare și nu am găsit și am plecat înapoi acasă. Am pierdut cu căutatul locului de parcare, cu drumul dus-întors aproape 2 ore degeaba. Acest oraș a devenit o mizerie și a devenit impracticabil din punct de vedere al administrației”, a răbufnit Oana Roman.

Nu este pentru prima dată când vedeta semnalează această problemă în mediul online. În ultimele luni, Oana Roman a mai reclamat lipsa locurilor de parcare din București și haosul din trafic, arătându-se deranjată atât de lipsa infrastructurii, cât și de indisciplina unor șoferi care blochează străzile și trotuarele.

Val de nemulțumiri în online

Reacția Oanei Roman reflectă o nemulțumire tot mai răspândită pe rețelele de socializare, unde mii de șoferi din București postează zilnic filmări și mesaje despre blocajele din trafic, lipsa locurilor de parcare și controalele tot mai stricte ale Poliției Locale asupra mașinilor lăsate pe trotuare.

Datele privind mobilitatea urbană confirmă frustrarea șoferilor: în București sunt înmatriculate peste 1,6 milioane de vehicule (la care se adaugă sute de mii de navetiști din Ilfov), în timp ce numărul locurilor de parcare publice se situează în jurul a 32.000 — ceea ce înseamnă aproximativ un loc public la aproape 47 de mașini. În plus, conform rapoartelor de trafic TomTom, un șofer din București pierde în medie 171 de ore pe an blocat în trafic, viteza medie la orele de vârf coborând la doar 13–14 km/h, conform unui raport TomTom.