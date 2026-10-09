 Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
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Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela

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Oana Roman (50 de ani) a slăbit 18 kilograme din februarie până în octombrie, după ce a început un program personalizat, sub supraveghere medicală. 

Oana Roman a slăbit 18 kilograme
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Oana Roman a slăbit 18 kilograme Foto: click.ro

Motivația ei a fost să-i fie aproape fiicei sale, Isabela, care avea nevoie de ajutor. Rezultatele au venit pentru amândouă: Iza a slăbit aproximativ 12 kilograme, iar Oana spune că se simte bine și este împlinită, chiar dacă ultimele zile au fost obositoare pentru că a avut mult de muncă.

Schimbarea siluetei Oanei Roman nu a trecut neobservată, iar vedeta ne-a povestit cum a ajuns la acest rezultat. Totul a început în februarie, cu o consultație și analize, urmate de un plan adaptat nevoilor fiecăreia.

„Sunt deja la minus 18 kilograme, din februarie până acum, în octombrie. Am fost la doctor, am făcut analize. Și ea avea nevoie și ne-a dat un plan personalizat, foarte bine pus la punct, cu tratament, cu dietă, cu anumite suplimente și așa mai departe. Adică este un complex de lucruri. Este foarte important să monitorizezi, cu analize la două luni. Merg la control din două în două săptămâni”, ne-a declarat Oana Roman.

Vedeta spune că a început acest proces în primul rând pentru a-și sprijini fiica. Au urmat împreună programul, iar beneficiile s-au văzut pentru amândouă.

Eu m-am apucat mai mult ca să o ajut pe ea și să-i fiu aproape și, până la urmă, pentru amândouă a fost un beneficiu extraordinar”, a mai spus ea.

Fiica ei a dat jos aproape 12 kilograme

Întrebată cât a slăbit Isabela, Oana a precizat că fiica ei a pierdut aproximativ 12 kilograme. În relatarea sa despre programul urmat, vedeta a subliniat și atenția acordată ritmului de slăbire al copilului.

Cred că ea este la vreo minus 12 kilograme acum. Nu are voie să scadă atât de mult deodată. Limita la copii este undeva la două kilograme și jumătate, maximum trei kilograme pe lună. La adulți poate fi până la patru pe lună”, a spus Oana, referindu-se la parcursul lor supravegheat medical.

Dincolo de cifre, pentru Oana contează starea fiicei sale, despre care vorbește cu bucurie: „Este foarte bine, este foarte echilibrată în momentul acesta și este într-o perioadă foarte bună și ea”.

Cu 18 kilograme în minus, Oana Roman spune că se simte bine. Are multe proiecte, activitatea din online merge în direcția dorită, iar viața alături de Iza îi aduce împlinire.

Sunt obosită și foarte stresată de câteva zile, dar sunt bucuroasă și împlinită pentru că am proiecte frumoase, pentru că fac lucruri frumoase, pentru că am o viață frumoasă cu Iza, pentru că am prieteni frumoși și pentru că merge foarte bine cu online-ul. Am din ce în ce mai multe proiecte frumoase de făcut și chiar sunt foarte bine”, spune fiica lui Petre Roman.

Întrebată cum se simte per total, după această schimbare, răspunsul a venit fără ezitare: „Bine. Sunt foarte bine”, a mai punctat vedeta.

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