Oana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”

Oana Roman se află în vacanță în Mamaia, într-un resort de lux, unde beneficiază de un apartament cu vedere la mare și piscină infinită. Vedeta a făcut o postare pe Instagram în care își exprimă nemulțumirea privind prețul pentru o cafea și o apă.

Nemulțumirile Oanei Roman privind prețurile din Mamaia Foto: social media

Cât a plătit vedeta pentru a-și savura cafeaua pe plajă

Oana Roman a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram momentul în care a ieșit pe plajă pentru a se răsfăța cu un espresso dublu și o apă plată. Vedeta a mai precizat, nemulțumită, faptul că a plătit 40 de lei pe o cafea și o apă.

„Am coborât să beau cafea la plajă. Dublu espresso și apă. 40 de lei. Vă jur că e mai scump decât pe Coasta de Azur. După ce că nu prea e lume, mai pun și prețurile acestea”, a declarat Oana Roman.

Cât a plătit Oana Roman la plajă Foto: Instagram/Oana Roman

Unde a mai fost Oana Roman vara aceasta

Oana Roman și-a petrecut vacanța într-una dintre cele mai apreciate zone ale insulei Rhodos, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat că vedeta se bucură din plin de zilele petrecute la piscină, departe de agitația cotidiană. Pe lângă peisajele spectaculoase, Oana le-a împărtășit urmăritorilor și impresiile despre hotelul în care a fost cazată, declarându-se extrem de mulțumită de alegerea făcută.

În postările sale, vedeta nu s-a limitat doar la detalii despre vacanță, ci a vorbit și despre concluziile personale la care a ajuns în această perioadă, dar și despre oamenii rău intenționați pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului. Mesajul ei, încărcat de sinceritate, a atras atenția urmăritorilor.

„Las imaginile astea din locurile în care am ajuns. Și, văzând frumusețea acestor locuri, vă întreb: credeți cu adevărat că cei care fac rău intenționat, cei care își bat joc de alți oameni, cei care mint, înșală, propagă minciuni, amenințări, blesteme, cei care judecă fără să știe nimic, cei care manipulează în scopul de a discredita și a face rău altora intenționat… plătesc vreodată răul făcut?

Sincer, eu nu mai cred asta. Iar cei care sunt afectați au șansa să se apere? Îi ascultă cineva? Nu mai cred nici asta! Adevărul învinge vreodată?”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Moment de cotitură împărtășit din vacanță

Vedeta a explicat că decizia de a pleca în Grecia a fost luată exclusiv pentru bucuria fiicei sale, însă gândurile și problemele personale au însoțit-o pe tot parcursul călătoriei.

Oana Roman a preferat să fie extrem de sinceră cu oamenii care o urmăresc, refuzând să mimeze o fericire de fațadă.

„Uneori trebuie să te detașezi de tot ca să poți vedea clar. Acum e un moment în care trebuie să stau departe și să gândesc la rece niște lucruri. Să înțeleg. Sunt în vacanță pentru Isa, dar eu mental nu sunt aici. Este iar un moment de cotitură, care pare că de data asta e și din vina și naivitatea mea. Știți că nu vă mint niciodată. Știți că spun când nu sunt ok. Acum nu prea sunt, dar voi fi din nou.”