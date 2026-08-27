Oana Roman a ajuns de urgență la spital. „Sperăm să nu mai recidiveze”

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă. Aceasta s-a simțit rău mai multe zile la rând, așa că a ajuns, în final, de urgență la spital. Acolo, medicii au evaluat-o și i-au dat un tratament.

Oana Roman. Foto: Facebook

Vedeta a ajuns de urgență la spital, după ce zile la rând starea sa de sănătate s-a deteriorat. Oana Roman a făcut primele declarații și spune că ar putea ajunge și pe masa de operație, în cazul în care lucrurile nu se îmbunătățesc pe viitor.

Oana Roman, de urgență la spital

Zile la rând Oana Roman s-a simțit rău, astfel că a ajuns la spital, pe mâna medicilor. Specialiștii i-au făcut investigațiile necesare și au stabilit și un diagnostic. După consult, aceasta a primit și un tratament pentru următoarele zece zile.

Tot ea susține că e posibil ca la un moment dat să ajungă pe masa de operație. De asemenea, ea a mai transmis în urmă cu câteva zile faptul că s-a confruntat cu insomnii și dureri de amigdale care nu încetează nici cu antibiotice.

„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pentru că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.

Cum a reușit să slăbească 12 kilograme în doar patru luni

Oana Roman și-a surprins fanii cu noua ei siluetă, după ce a reușit să dea jos aproape 12 kilograme în doar patru luni. Aceasta a mărturisit că a fost atent supravegheată de experți și a urmat un program monitorizat de medici. Vedeta susține că merge la control o data la două săptămâni și fiecare etapă a fost stabilită în funcție de recomandările doctorilor.

„Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui”, a povestit Oana Roman pentru cancan.ro.

Ce spune vedeta despre injecțiile pentru slăbit

Cu toate că ar fi fost o cale mai ușoară, Oana Roman a afirmat că este împotriva injecțiilor de slăbit. Acestea au devenit extrem de populare în lumea întreagă, însă vedeta atrage atenția că ele trebuie folosite doar dacă există recomandarea medicilor.

„Nu e un lucru rău să faci injecții dacă ți le recomandă doctorul. Sunt oameni care au probleme de sănătate și cărora li se prescrie de către doctor medicamentul acesta. Dacă cineva le face de capul lui, asta e o prostie și e o aberație. Dar dacă doctorul îți prescrie să faci un tratament injectabil, nu este absolut nicio problemă”, a precizat vedeta.