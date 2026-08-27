 Oana Roman a ajuns de urgență la spital. „Sperăm să nu mai recidiveze”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Oana Roman a ajuns de urgență la spital. „Sperăm să nu mai recidiveze”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă. Aceasta s-a simțit rău mai multe zile la rând, așa că a ajuns, în final, de urgență la spital. Acolo, medicii au evaluat-o și i-au dat un tratament. 

Oana Roman.
Oana Roman. Foto: Facebook

Vedeta a ajuns de urgență la spital, după ce zile la rând starea sa de sănătate s-a deteriorat. Oana Roman a făcut primele declarații și spune că ar putea ajunge și pe masa de operație, în cazul în care lucrurile nu se îmbunătățesc pe viitor.

Oana Roman, de urgență la spital

Zile la rând Oana Roman s-a simțit rău, astfel că a ajuns la spital, pe mâna medicilor. Specialiștii i-au făcut investigațiile necesare și au stabilit și un diagnostic. După consult, aceasta a primit și un tratament pentru următoarele zece zile.

Tot ea susține că e posibil ca la un moment dat să ajungă pe masa de operație. De asemenea, ea a mai transmis în urmă cu câteva zile faptul că s-a confruntat cu insomnii și dureri de amigdale care nu încetează nici cu antibiotice.

„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pentru că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.

Cum a reușit să slăbească 12 kilograme în doar patru luni

Oana Roman și-a surprins fanii cu noua ei siluetă, după ce a reușit să dea jos aproape 12 kilograme în doar patru luni. Aceasta a mărturisit că a fost atent supravegheată de experți și a urmat un program monitorizat de medici. Vedeta susține că merge la control o data la două săptămâni și fiecare etapă a fost stabilită în funcție de recomandările doctorilor.

„Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui”, a povestit Oana Roman pentru cancan.ro.

Ce spune vedeta despre injecțiile pentru slăbit

Cu toate că ar fi fost o cale mai ușoară, Oana Roman a afirmat că este împotriva injecțiilor de slăbit. Acestea au devenit extrem de populare în lumea întreagă, însă vedeta atrage atenția că ele trebuie folosite doar dacă există recomandarea medicilor.

„Nu e un lucru rău să faci injecții dacă ți le recomandă doctorul. Sunt oameni care au probleme de sănătate și cărora li se prescrie de către doctor medicamentul acesta. Dacă cineva le face de capul lui, asta e o prostie și e o aberație. Dar dacă doctorul îți prescrie să faci un tratament injectabil, nu este absolut nicio problemă”, a precizat vedeta.

Ghid de cumpărături

diaspora png
„De ce nu rămâneți acolo?” Un român îi întreabă pe cei plecați în Occident de ce se întorc în țară Național
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
image
„Au luat-o de aripi și au cărat-o pe plajă”. Două turiste au mutat drona cu explozibil descoperită miercuri în Olimp, înainte să ajungă geniștii adevarul.ro
image
Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Cum au fost prinși adevarul.ro

Parteneri

image
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei observatornews.ro
image
10.000 de monede, îndesate în crăpăturile coloanelor de la Barajul Uriașului, au fost scoase una câte una pentru a proteja situl UNESCO www.antena3.ro
image
Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Serialul turcesc “Inimă de mamă”, o poveste tulburătoare despre cea mai pură formă de iubire, din 17 septembrie, la Kanal D! www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Când va fi gata Via Carpatia, autostrada de 3.000 de kilometri care va traversa Europa. Pe unde va trece Via Carpatia în România playtech.ro
image
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a anunţat de luna trecută ce va păţi şeful SPP. Video www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
Design fără titlu (6) png
Cristian Faur a slăbit 72 de kilograme și vrea să mai dea jos încă 28! „Mă simt din nou tânăr” Vedete românești
Banner Monica Tatoiu
#Exclusiv Click!
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
VideoGigi Becali, viral pe TikTok călare pe măgar! A plătit 1.000 de euro ca să ajungă primul la Muntele Athos Vedete românești
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
brigitte si florin pastrama 5 webp
„Era să bag divorț”. Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre episodul de violență din actuala căsnicie Vedete românești
Cabral si Andreea, foto Instagram jpg
Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public Vedete românești
sandra bullock si dolly parton png
VideoSandra Bullock, dezvăluire surprinzătoare despre Dolly Parton. Cum au ajuns să doarmă în autobuze Vedete internaționale
tim curry jpg
Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul Vedete internaționale
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net