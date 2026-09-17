Diana Lupescu, mărturisiri despre ultimele zile ale lui Mircea Diaconu: „L-am văzut cum se topește”

La capătul a peste patru decenii de căsnicie, actrița Diana Lupescu a vorbit cu sinceritate copleșitoare despre suferința ascunsă a marelui actor. Diagnosticat cu o boală necruțătoare, Mircea Diaconu a luptat până în ultima secundă cu speranță, însă deznodământul a venit discret.

Diana Lupescu a făcut mărturisiri despre ultima perioada a lui Mircea Diaconu Foto: arhivă

Mircea Diaconu s-a stins din viață departe de luminile scenei, vegheat până în ultima clipă de soția sa, Diana Lupescu. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, îndrăgita artistă a rememorat cea mai neagră perioadă din viața de familie: anul și jumătate în care actorul a înfruntat un diagnostic necruțător de cancer pancreatic.

Dilema dintre Bruxelles și Institutul Fundeni

„Foarte greu a fost. El de fel fiind un optimist până în ultima clipă a crezut că va fi bine. (...) Un an și jumătate s-a luptat cu acest cancer la pancreas, a mărturisit actrița.

Una dintre cele mai dureroase amintiri ale Dianei Lupescu este legată de momentul în care Mircea Diaconu a trebuit să aleagă locul intervenției chirurgicale. Deși avea posibilitatea să se opereze în Belgia, la Bruxelles, actorul a insistat să revină acasă și să se lase pe mâna medicilor din România.

„Era încă în perioada în care avea posibilitatea să se opereze la Bruxelles, dar a zis: nu, mai bine mă duc acasă la mine. Și a mers la Fundeni, nu vreau să spun la cine și a întrebat: dacă vin să mă operez la dumneavoastră, e în regulă? Și domnul doctor a zis desigur. Și când a renunțat acolo și a venit, domnul doctor a plecat în vacanță în Egipt. Acum mă gândesc că fiecare clipă era importantă și că așa a fost să fie, nu mai știu ce să zic. Zic că e o soartă în toate și decizia îți aparține ție și jumate e soarta”, a povestit cu amărăciune partenera de viață a actorului.

„Într-o noapte nu s-a mai trezit. În timp ce era în spital pregăteam locul de veci”

Lupta s-a încheiat brusc la spitalul Fundeni, într-o liniște apăsătoare. Diana Lupescu a fost alături de el clipă de clipă, asistând neputincioasă la degradarea fizică a marelui actor. Finalul a survenit fără zbucium, în timpul somnului.

„Am stat cu el și într-o noapte nu s-a mai trezit și cam asta a fost. La spital la Fundeni”, a dezvăluit artista.

Dincolo de golul imens lăsat în suflet, Diana Lupescu s-a confruntat cu responsabilitățile copleșitoare pe care a trebuit să le gestioneze singură, chiar în timp ce soțul său trăgea să moară.

„E foarte greu și mai ales că am rămas cu o grămadă de probleme. În timp ce era în spital pregăteam locul de veci”, a conchis actrița.